Caos en Palma: multan a un evento de motor de 7.000 asistentes por colapsar el tráfico y montar un parking de pago en suelo rústico

La Policía Local de Palma intervino el pasado 25 de octubre en un evento privado del motor que provocó un auténtico caos de tráfico. Los agentes se desplazaron concretamente hasta el camí Fondo tras constatar que se estaba usando una finca rústica como parking privado y que los coches estacionados bloqueaban por completo la circulación.

Todo comenzó con una oleada de llamadas desesperadas a la Base del 092. Los avisos alertaban de severas retenciones provocadas por un individuo que ejercía de aparcacoches en plena vía pública, desviando vehículos directamente hacia el interior de una finca rústica.

Cuando una patrulla de la Policía Local del distrito de Litoral se personó en el lugar, constató un escenario crítico: el tráfico estaba totalmente detenido y existía un riesgo inminente de que el embotellamiento alcanzara y colapsara la carretera Ma-30.

Al inspeccionar el recinto e interrogar al responsable de la empresa organizadora, este admitió a los agentes que carecían de cualquier tipo de autorización para explotar un estacionamiento de pago en ese terreno, clasificado formalmente como suelo de uso agrario. Pese a no contar con licencia alguna, cobraban una tarifa de seis euros por cada automóvil que accedía a la parcela.

El diseño del operativo agravó aún más el problema: la finca disponía de un único punto de acceso tanto para entrar como para salir, lo que convirtió el flujo de vehículos en un cuello de botella imposible de gestionar. La situación desbordó todas las previsiones cuando, según los propios cálculos facilitados por la organización, se concentraron alrededor de 7.000 personas.

La falta de espacio derivó en una ocupación descontrolada de los arcenes en ambos sentidos del camí Fondo por parte de decenas de coches aparcados de forma irregular. Este escenario obligó a multitud de peatones a cruzar la calzada entre los vehículos, generando un peligro constante para la seguridad vial.

Frente a la gravedad de los hechos, los agentes levantaron una primera acta de infracción grave por instalar y gestionar un aparcamiento de pago sin permiso municipal. El dispositivo requirió el despliegue de varias unidades policiales de refuerzo, que trabajaron intensamente durante horas para regular el tráfico y descongestionar la vía hasta restablecer la normalidad.

En paralelo, efectivos de la Patrulla Verde (PV) inspeccionaron las instalaciones y levantaron una segunda acta de infracción grave, esta vez por celebrar el encuentro del motor sin la preceptiva licencia de actividades. El informe técnico ha sido remitido al departamento de Actividades del Ayuntamiento para tramitar el correspondiente expediente sancionador.