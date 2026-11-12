Un barco a la deriva frente a Puerto Portals y una veintena de incidencias por el temporal de viento en Palma

El fuerte temporal de viento y oleaje que este jueves azota Mallorca ha dejado importantes incidentes tanto en el mar como en tierra. En la costa de Calvià, el mal estado de la mar ha provocado que una embarcación que permanecía fondeada en la zona de Palmanova haya perdido el agarre de su ancla y se encuentre garreando sin control.

Según han alertado testigos presenciales, el barco se ha desplazado mar adentro y navega actualmente a la deriva por la zona de Puerto Portals, a la espera de que su propietario pueda ser localizado para proceder a su rescate.

De forma paralela, las fuertes rachas de viento han obligado a los Bomberos de Palma a actuar en una veintena de incidencias registradas en distintos puntos de la capital balear. La mayoría de las intervenciones han estado motivadas por la caída de árboles y ramas en la vía pública.

Asimismo, según ha informado el cuerpo de bomberos, el temporal ha provocado pequeños desprendimientos en algunas fachadas de edificios, así como daños materiales en postes de electricidad y en parte del alumbrado navideño que se está instalando estos días en la ciudad.

Ante esta situación meteorológica —que mantiene activo el aviso amarillo por fuertes vientos y el aviso naranja por fenómenos costeros y oleaje—, el Ayuntamiento de Palma ha decretado el cierre preventivo de los parques de Can Terrers, de la Ribera y Bellver, además del Paseo Sagrera. Todos estos espacios permanecerán cerrados al público hasta primera hora de este viernes por motivos de seguridad.