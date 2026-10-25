La Asociación Hermanos Africanos celebra un fin de semana único de convivencia y diversión en el Hotel Cala Ferrara

La convivencia, la cercanía y el espíritu de comunidad fueron los grandes protagonistas del fin de semana del 24 de octubre. En esa fecha, la Asociación Hermanos Africanos llevó a cabo una esperada quedada de hermandad que congregó a un nutrido grupo de miembros y amigos en las instalaciones del Hotel Cala Ferrera, establecimiento perteneciente a la cadena Cabot Hotels.

El enclave, caracterizado por su tranquilidad y la calidad de sus espacios, ofreció el escenario idóneo para desconectar de la rutina y dar paso al reencuentro y al disfrute compartido.

Con el bienestar, el aprendizaje y la diversión como ejes centrales, la organización diseñó un completo programa de actividades pensado para que cada asistente encontrara su propio espacio de participación. A lo largo de la jornada, los presentes pudieron disfrutar de propuestas tan variadas como una cata de vinos, sesiones de yoga orientadas a la relajación, un taller práctico de defensa personal y dinámicas clases de baile, entre otras experiencias.

Esta combinación de disciplinas permitió alternar momentos de distensión y risas con aprendizajes prácticos, consolidando un ambiente cercano donde florecieron la camaradería y la complicidad mutua.

El éxito de la iniciativa contó con un respaldo clave en la gestión del espacio. Desde la Asociación Hermanos Africanos quisieron manifestar públicamente su agradecimiento a Cabot Hotels, destacando la hospitalidad, la predisposición y la estrecha colaboración de todo su equipo, factores determinantes para que el grupo pudiera vivir un fin de semana enriquecedor y plenamente satisfactorio.

Más allá del ocio, este tipo de encuentros simboliza el núcleo fundacional de la entidad: generar espacios donde compartir valores esenciales como el respeto, la fraternidad y la unión. Con esta jornada, la Asociación Hermanos Africanos reafirma de manera decidida su compromiso de seguir promoviendo actividades que impulsen la participación activa y fortalezcan los lazos humanos, extendiendo además su gratitud a cada una de las personas e instituciones que colaboran para hacer realidad estos proyectos de convivencia.