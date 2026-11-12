Ahora o nunca.

Hay momentos en la historia de una nación en los que la neutralidad deja de ser prudencia para convertirse en una forma elegante de rendición. España se aproxima a uno de ellos. El próximo 29 de noviembre no elegiremos simplemente un Gobierno. Decidiremos si seguimos siendo dueños de nuestro destino o aceptamos que otros administren nuestra decadencia.

Porque conviene abandonar los eufemismos. España no padece una sucesión de desgracias inevitables, sino las consecuencias de decisiones políticas perfectamente identificables. La degradación institucional, el deterioro del poder adquisitivo y la subordinación del interés nacional a las conveniencias partidistas no constituyen fenómenos meteorológicos. Tienen responsables. Y algunos llevan demasiado tiempo instalados en el poder.

Basta observar lo que sucede en Baleares para comprender hasta qué punto esa degradación ha dejado de ser una abstracción política.

Vivimos en unas Islas donde trabajar ya no garantiza poder vivir dignamente. Donde nuestros jóvenes contemplan la emancipación como un privilegio. Donde la vivienda se ha convertido en un lujo, mientras las administraciones multiplican regulaciones, impuestos y discursos sobre problemas que no consiguen resolver.

A esta realidad se añade otra que la corrección política prefiere abordar mediante circunloquios: la inmigración irregular. Un fenómeno que exige fronteras, legalidad y responsabilidad, no sentimentalismo institucional. Porque ningún Estado puede garantizar derechos si renuncia a determinar quién entra en su territorio y bajo qué condiciones.

Pero la crisis no es exclusivamente económica, social o migratoria. Existe otra dimensión, quizá menos visible, que afecta a nuestra propia identidad.

Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera poseen una personalidad cultural extraordinaria. Precisamente por eso resulta grotesco que algunos pretendan utilizar nuestras particularidades lingüísticas como instrumentos de confrontación con España. No necesitamos elegir entre nuestras raíces insulares y nuestra condición de españoles. Esa falsa disyuntiva beneficia únicamente a quienes necesitan fabricar conflictos para justificar su existencia política.

Y sería un error interpretar estos problemas como peculiaridades de un archipiélago. Baleares no constituye una excepción: representa, con sus propias circunstancias, el resultado de una forma de entender el poder que se ha extendido por toda España.

Pedro Sánchez ha convertido la supervivencia política en un principio de gobierno. Cada concesión encuentra su justificación en la siguiente. Cada contradicción se disfraza de necesidad histórica. Y cada crítica acaba presentada como una amenaza a la democracia. Curiosa democracia aquella en la que discrepar del Gobierno parece constituir una infracción moral.

Ahora bien, identificar al responsable no significa que baste con sustituirlo. Sería ingenuo pensar que los problemas estructurales de España desaparecerán mediante una simple alternancia de siglas. Lo que necesitamos no es un cambio de administradores, sino una rectificación profunda del rumbo político.

Ahí reside la oportunidad que representa Vox: plantear sin complejos debates que otros prefieren esquivar. La soberanía nacional, la igualdad ante la ley, el control de las fronteras, la libertad lingüística, la defensa de las familias y unas instituciones al servicio de los ciudadanos, no de los partidos.

Habrá quien considere estas aspiraciones excesivas. Es el argumento habitual de quienes han confundido la moderación con la resignación. Pero no existe virtud alguna en administrar educadamente un deterioro que se considera irreversible.

Por eso, el 29 de noviembre los mallorquines votaremos como españoles, con nuestros problemas particulares y nuestro destino compartido. Porque lo que ocurra en Madrid determinará también buena parte de lo que suceda en nuestras islas.

Las naciones rara vez desaparecen de golpe. Primero se acostumbran a retroceder. Después aprenden a justificarlo. Finalmente, olvidan que podían haber elegido otro camino.

España todavía puede elegir.

Ahora o nunca.