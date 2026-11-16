Abusa de una menor y la somete a tocamientos durante una reunión familiar para hacer empanadas en Mallorca
El acusado se enfrenta a once años de prisión por un delito de agresión sexual
Lo que debía ser un encuentro familiar marcado por la normalidad y la convivencia terminó convirtiéndose, presuntamente, en el escenario de un grave delito. Este jueves, a partir de las 10.00 horas, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares acogerá un juicio en el que en banquillo de los acusados se sentará un hombre que se enfrenta a una dura petición de condena por, supuestamente, haber agredido sexualmente a una menor de edad en el municipio mallorquín de Calvià.
Los hechos que ahora llegan a los tribunales se remontan al mes de abril del año 2023. Según detalla el Ministerio Público en su escrito de calificación al que ha tenido acceso este periódico, el contexto del suceso no podía parecer más inofensivo y cotidiano: el procesado había convocado a sus familiares a una reunión en su propio domicilio con el propósito de preparar unas empanadas todos juntos. Sin embargo, detrás de esta simple e inofensiva invitación, se ocultaba una situación de grave riesgo para la víctima.
El relato de la Fiscalía sostiene que, en los momentos previos a la comida y lejos de la mirada del resto de la familia, el acusado logró quedarse totalmen te a solas con la niña afectada, que por aquel entonces tenía tan solo 16 años de edad. Fue en ese preciso instante, aprovechando la intimidad del domicilio, cuando presuntamente el hombre la sometió a diversos tocamientos de carácter sexual.
Ante la gravedad de estos hechos, la respuesta del Ministerio Fiscal ha sido muy contundente. La acusación pública solicita que el procesado sea condenado a una pena de hasta 11 años de prisión como supuesto autor de un delito de agresión sexual. Por otro lado, además de la privación de libertad, la Fiscalía exige que el acusado haga frente al pago de una indemnización de 6.000 euros destinada a la joven.