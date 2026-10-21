Hoy, 21 de octubre de 2026, el cielo se presentará poco nuboso en toda la provincia de Zaragoza, con temperaturas estables y algunas heladas débiles en el Pirineo. Se espera viento flojo a moderado del noroeste, con ráfagas más intensas en la depresión del Ebro durante las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo azul y viento fresco durante el día

El cielo se despereza lentamente este 26 de octubre, mostrando un hermoso matiz azul con algunas nubes dispersas. El viento llega del norte, soplando a una moderada intensidad de 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzarse hasta 45 km/h, por lo que es recomendable asegurar cualquier objeto ligero que pudiera volar. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados, brindando una fresca bienvenida por la mañana y un calor placentero hacia la tarde, cuando el sol se asome con toda su fuerza, iluminando la ciudad hasta su ocaso a las 19:13.

Ya por la tarde, la sensación térmica será acorde al calor que acompañará el día, llegando a sentirse como si estuviéramos a 19 grados. Además, el ambiente se mantendrá relativamente seco, sin riesgo de lluvia, lo cual permitirá disfrutar de un agradable paseo al aire libre. A medida que avanza la jornada, el aire se sentirá más ligero, ofreciendo un respiro en la culminación de esta hermosa jornada otoñal.

Calatayud: día de contrastes y vientos fuertes

El aire fresco y revuelto que se respira esta mañana en Calatayud promete un día de contrastes. Las nubes grises cubren paulatinamente el cielo, mientras el viento de dirección variable comienza a soplar con fuerza, alertando sobre la inestabilidad meteorológica que vendrá.

La mañana se presenta con temperaturas frescas de 9°C y la posibilidad de lluvias con un 25% de probabilidad. Sin embargo, durante la tarde, la situación mejora temporalmente, con cielos más despejados y temperaturas que alcanzarán los 17°C. No obstante, el viento sigue presente, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h. Es aconsejable salir preparado, con paraguas a mano por si acaso.

Tarazona: cielo nublado con claros por la tarde

Durante la mañana, el tiempo se presenta con un cielo mayormente nublado, pero se espera que la tarde ofrezca un ligero desahogo, con intervalos más claros. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque con un suave viento que puede llegar a ser un poco más notorio en algunos momentos.

Este día promete ser perfecto para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y sin alertas que interrumpan la rutina diaria. Aprovecha para salir y conectar con el entorno.