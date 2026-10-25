Hoy, la provincia de Zaragoza se presenta bajo intervalos de nubes altas, con temperaturas mínimas y máximas en ascenso, especialmente en el valle del Ebro y Cinco Villas. El viento soplará flojo del oeste en el sistema Ibérico y del noroeste en el resto, aumentando a moderado en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El día se despereza en Zaragoza con un cielo que se presenta mayormente despejado, solo algunas nubes suaves que podrían dar un toque de arte a la vista. Las temperaturas comienzan a levantar el ánimo, marcando un mínimo de 11 grados durante la madrugada y alcanzando un cálido 23 por la tarde. La sensación térmica, en cambio, se siente algo más cálida, pero todo en un ambiente donde el aire fresco, gracias a un viento que soplará a 20 km/h, recuerda su presencia.

A medida que avanza la jornada, el cielo seguirá luciendo luminoso, con una humedad relativa que variará, pero aunque se sentirá un poco pesada, no se espera lluvia en el horizonte. En este cálido día, el sol se asomará a las 7:27, regalando cerca de 11 horas de luz que invitarán a disfrutar al aire libre, cerrando el telón del atardecer a las 18:07. Con todos estos elementos, será una jornada ideal para un paseo o simplemente para relajarse en algún rincón bajo el sol.

Calatayud: nubes amenazantes y viento fuerte

El cielo de Calatayud se despierta con un aire inquieto, donde la brisa susurra promesas de cambios inminentes y nubes amenazantes empiezan a agruparse. La mañana arranca fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados, pero a medida que avance el día, se anticipan momentos de inestabilidad con un ligero ascenso hasta alcanzar los 23 grados.

En contraste, la tarde promete ser más agitada, ya que el viento soplará con fuerza, superando los 30 km/h en rachas máximas, mientras la humedad supera el 65%. Aunque la probabilidad de lluvias es baja hasta el atardecer, la sensación térmica podría descender a 7 grados durante la noche. Se recomienda a los paseantes llevar un paraguas a mano y no olvidar la bufanda.

Tarazona: ambiente estable con cielo parcialmente nublado

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilan entre los 8 y 21 grados. Se espera un leve viento de dirección variable, que podría aportar una sensación fresca, aunque no hay indicios de lluvia en el horizonte.

Una jornada perfecta para disfrutar de un agradable paseo por el parque o realizar actividades al aire libre. El ambiente tranquilo invita a aprovechar cada momento, ya sea disfrutando de un buen libro o compartiendo un café con amigos en la terraza.