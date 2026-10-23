Hoy, 23 de octubre de 2026, en toda la provincia de Zaragoza disfrutaremos de intervalos de nubes altas, con temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso, especialmente en el sistema Ibérico y Cinco Villas. Además, se prevé un vientecillo de noroeste que podría hacerse notar en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y viento renovador

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, iluminado por un suave matiz azul que invita al optimismo en este espléndido día. Sin peligro de precipitaciones, la jornada promete ser cálida, con temperaturas que se deslizarán entre los 10 y los 20 grados. Aunque el viento soplará con fuerza, alcanzando hasta 55 km/h, será un compañero renovador que refrescará el ambiente, que se mantendrá adecuado con una humedad relativa que oscilará, sin ser agobiante.

A medida que el sol se asome en el horizonte a las 08:24, la calidez será un saludo amable. En la tarde, las temperaturas se estabilizarán en 16 grados, bajo un cielo que irá despejándose. La luz del día se podrá disfrutar hasta las 19:10, ofreciendo un generoso espacio para disfrutar al aire libre antes de que la noche, fresca y tranquila, se instale. Así, el tiempo se presenta como un lienzo ideal para salir y disfrutar de lo que Zaragoza tiene para ofrecer.

Calatayud: cielo nublado y viento fuerte

Amanece en Calatayud con un aire fresco que presagia cambios en el tiempo. Nubes grisáceas se asoman en el horizonte mientras el viento sopla con fuerza, preparándose para desatar un día de inestabilidad. La temperatura oscila entre los 7 y los 19 grados, ofreciendo un lienzo de frescura matutina que poco a poco se tornará más agitado.

Con la llegada de la tarde, el tiempo dará un giro notable: las ráfagas de viento superarán los 30 km/h y la humedad se sentirá en el ambiente. Aunque los pronósticos indican poca probabilidad de lluvia, no está de más estar preparado. Un consejo práctico: no olvides tu paraguas, ya que el cielo puede sorprender en cualquier momento.

Tarazona: cielo despejado ideal para paseos

El tiempo se presenta estable durante la mañana y la tarde, con un cielo entre poco nuboso y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 17 grados y aunque hay una ligera probabilidad de lluvia en la mañana, se espera que el viento sople de manera suave a moderada.

Un día ideal para pasear y disfrutar del ambiente tranquilo, perfecto para realizar actividades al aire libre. Aprovecha para dar un paseo por el parque o disfrutar de una buena lectura al sol, mientras las temperaturas son agradables.