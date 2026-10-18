Cielo muy nuboso y probabilidad de lluvias débiles y dispersas marcan este 18 de octubre de 2026 en toda la provincia de Zaragoza. Las temperaturas descienden, especialmente las máximas en el sur y este, mientras el cierzo moderado soplará en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nuboso con riesgo de lluvia

El cielo se despereza lentamente en Zaragoza, ofreciendo una jornada que promete ser intensa. La probabilidad de lluvia se cierne como una sombra, especialmente en las primeras horas de la mañana y posteriormente, a medida que la tarde avanza. Las nubes parecen jugar a la escondida con los rayos del sol, que llegará como un tímido invitado. En cuanto a las temperaturas, la máxima alcanzará 18 grados, pero la sensación térmica se sentirá más fresca, rondando los 16, por lo que es conveniente llevar una chaqueta.

Ya por la tarde, el viento del norte comenzará a hacer su aparición, soplando a 15 km/h, lo que añade un toque fresco al ambiente, aunque no se espera que sea un día de viento fuerte. La humedad, elevada durante todo el día, dará lugar a un ambiente algo cargado. Al finalizar la jornada, el sol se despedirá a las 19:17, dejando en el aire la promesa de que mañana podría ser un día más soleado y despejado.

Calatayud: nubes y lluvias con viento fresco

La mañana en Calatayud se presenta inquieta, con nubes grises que amenazan con desbordarse en cualquier momento. Un viento notable del noreste acaricia las calles, mientras las primeras gotas comienzan a bailar sobre el asfalto, anticipando un día marcado por la inestabilidad y un descenso térmico que invitará a abrigarse.

A medida que avanza la jornada, la mañana se siente fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados, pero la tarde promete ser más intensa con lluvias que alcanzarán hasta un 85% de probabilidad y rachas de viento que podrían superar los 30 km/h. La sensación térmica puede bajar hasta los 7 grados, haciendo que un abrigo sea imprescindible. Mejor llevar paraguas si tienes planes al aire libre.

Tarazona: jornada nublada con lluvias ligeras

El tiempo presenta una jornada mayormente nublada, con temperaturas suaves que oscilan entre los 8 y 15 grados. A lo largo de la mañana, pueden surgir algunas lluvias ligeras, manteniéndose el viento en calma, aunque ocasionalmente puede soplar con un poco más de fuerza por la tarde.

Este es un día tranquilo, ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o para realizar actividades cotidianas con serenidad. Aunque el cielo esté algo cubierto, siempre hay oportunidades para disfrutar de momentos al aire libre.