Las nubes altas dominarán el cielo en toda la provincia de Zaragoza este 24 de octubre de 2026, acompañado de un ligero ascenso en las temperaturas máximas en el sistema Ibérico. Las heladas serán débiles a altitudes elevadas y el viento soplará moderado en el este por la mañana. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo sereno y ambiente primaveral

El cielo de Zaragoza se muestra sereno esta jornada, con esos suaves tonos de azul que parecen abrazar la ciudad, mientras el sol comienza a desperezarse a las 08:26. Las temperaturas oscilan entre los 9 y los 20 grados, brindando un ambiente acogedor, aunque la sensación térmica alcanzará los 20, sugiriendo un cálido día primaveral. No hay riesgo de lluvia, por lo que el soleado despliegue continúa sin interrupciones, haciendo que las horas de luz, hasta la puesta a las 19:08, se disfruten al máximo.

Ya por la tarde, el viento soplará con suavidad a unos 10 km/h de dirección variable, aportando frescura sin llegar a ser un inconveniente. La humedad, en un rango aceptable, contribuirá a que el ambiente no se sienta pesado. La jornada se desliza con tranquilidad, invitando a los zaragozanos a disfrutar de paseos y actividades al aire libre en un ambiente que se caracteriza por su calidez y belleza natural.

Calatayud: ambiente cambiante con posibilidad de lluvia

Un aire fresco aterciopelado recorre Calatayud, anunciando una jornada donde el tiempo jugará al escondite entre nubes y luces. La mañana despierta entre tenues claros y un cielo que va oscureciendo, mientras rachas de viento de hasta 40 km/h empiezan a danzar entre los edificios, creando una atmósfera impredecible.

A medida que avanza el día, la temperatura oscilará entre los 5 °C de mínima y los 20 °C de máxima, reflejando un contraste notable con un cielo que pasará de un suave gris a tonos más oscuros por la tarde. La humedad alcanzará cotas del 85% y las probabilidades de lluvia, aunque nulas en la mañana, podrían sorprender más tarde. Por lo tanto, mejor llevar paraguas a mano ante cualquier eventualidad, especialmente si se planea salir durante las horas vespertinas.

Tarazona: cielos alternando y ambiente agradable

La jornada presenta un tiempo mayormente estable, con un cielo que irá alternando entre ligeramente nublado y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 18 grados, acompañadas de un viento suave y alguna racha moderada, aunque sin previsiones de lluvia que alteren el transcurso del día.

Aprovechar este tiempo templado es ideal para pasear por los rincones de la ciudad o disfrutar de actividades al aire libre, creando un ambiente agradable que invita a desconectar y disfrutar de las pequeñas cosas.