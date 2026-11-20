Hoy, la provincia de Zaragoza se presenta con un cielo inicialmente nuboso que irá intensificándose hacia la tarde, mientras las temperaturas se mantendrán estables. Un viento suave del oeste, que se moderará en la depresión del Ebro, marcará el día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo variable con viento suave y alguna nube

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente este 12 de octubre, ofreciendo un panorama sin grandes sobresaltos. Con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 19 grados, el día promete ser agradable a pesar de alguna que otra nube que podría asomarse por la tarde. Aunque la probabilidad de lluvia es escasa, hay margen para chubascos aislados, especialmente en las horas de la tarde-noche.

Ya por la mañana, el viento del NO soplará suave, a unos 15 km/h, que hará que la sensación térmica se mantenga en un nivel confortable. La humedad, que fluctuará entre el 40 y el 65%, dejará un ambiente más fresco por momentos. Al sol, que saldrá a las 07:58 y se ocultará a las 17:39, le tocará lucirse en un día en el que, si bien el cielo se nublará ligeramente, la luz del sol se abrirá paso, brindando una jornada prometedora para disfrutar al aire libre.

Calatayud: nubes grises y lluvias por la tarde

El cielo de Calatayud despierta cubierto, con nubes grisáceas que anticipan un día de inestabilidad. Al amanecer, la temperatura se siente fresca, rondando los 9 grados, pero a medida que avanza la mañana, el termómetro podría alcanzar los 17. Sin embargo, la calma es engañosa, ya que en la tarde se prevén lluvias con una probabilidad del 55% y ráfagas de viento que superarán los 30 km/h.

En contraste con la mañana, la tarde promete ser más agobiante, con una sensación térmica que puede bajar hasta los 9 grados y una humedad relativa que alcanzará el 80%. Este panorama hace recomendable salir preparado: un paraguas será un buen compañero para afrontar las lluvias y el viento que alterarán la rutina diaria.

Tarazona: cielo nublado y brisas suaves

Las condiciones meteorológicas en Tarazona durante la mañana y la tarde se presentan estable, con un cielo levemente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados, con algunas brisas suaves que aportarán frescura a lo largo del día. Existen leves posibilidades de lluvia hacia la tarde-noche, pero no se prevén alteraciones significativas.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, aprovechando la suavidad del tiempo en un ambiente tranquilo. Un día perfecto para desconectar y compartir con familiares y amigos en los espacios abiertos.