Cielo cubierto y lluvias débiles a moderadas darán la bienvenida a este 19 de octubre de 2026 en toda la provincia de Zaragoza, siendo más intensas en la mitad oriental. Las temperaturas se mantendrán estables, mientras que el viento soplará flojo, aunque moderado en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubosidad y chubascos al caer la tarde

El cielo se despereza lento en Zaragoza este 26 de octubre, con una atmósfera pesada que promete sorpresas a lo largo del día. Las primeras horas nos brindan temperaturas alrededor de 10 grados, mientras las nubes se asientan con firmeza y la posibilidad de lluvias matutinas se siente en el aire. El viento soplará suave, rondando los 15 km/h, poco más que un susurro en comparación con la fuerza que podría acumular más tarde.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará un máximo de 16 grados, aunque la sensación térmica podría ser un poco más fresca, invitando a abrigarse. A medida que el día avanza, no se puede descartar la probabilidad de chubascos, sobre todo en la tarde-noche. Con una puesta de sol prevista a las 19:16, el cielo podría adornarse con tonos grises que auguran un final de jornada melancólico y mágico a la vez, un recordatorio de la inminente llegada del otoño.

Calatayud: nubes amenazantes y lluvia inminente

El día se presenta en Calatayud con un aire de expectación, como si la atmósfera se preparara para cambiar radicalmente. Con el sol asomando tras el horizonte, el cielo aguarda nubes que pronto anunciarán precipitaciones. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%, transformando el paisaje en un lienzo grisáceo y profundo.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondarán los 7°C, mientras que la tarde se sentirá mucho más intensa, con máximas que apenas tocarán los 15°C. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 30 km/h, acentuando la sensación térmica. Un consejo práctico: asegúrate de llevar paraguas, porque hoy el agua podría sorprender en cualquier momento.

Tarazona: cielos nubosos con brisa suave

El tiempo se presenta estable con cielos algo nubosos durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 12 grados, con una suave brisa que apenas alcanzará los 10 km/h. La posibilidad de lluvia es alta, pero no se esperan chaparrones intensos, solo algunas gotas dispersas.

El ambiente tranquilo es perfecto para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre, aprovechando la calidez del día a pesar del cielo cubierto. Una buena oportunidad para salir y relajarse en los espacios verdes de la ciudad.