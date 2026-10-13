Cielo mayormente despejado en toda la provincia, con algunas nubes bajas por la mañana y nubosidad alta por la tarde, especialmente en el sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables y las máximas podrían ascender un poco en Cinco Villas. Predominará un viento suave de dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y sol brillante

El cielo en Zaragoza se despereza lentamente esta mañana, adornándose con un manto de nubes que invitan a disfrutar de un día sin sorpresas. Con temperaturas que comenzarán en 15 grados y podrán alcanzar hasta los 29, se prevé un ambiente bastante agradable. La falta de lluvia ofrece una tregua, mientras que el viento, suave y casi imperceptible, no superará los 4 km/h, permitiendo que la humedad se mantenga en niveles confortables.

Ya por la tarde, el sol Lucirá con fuerza, regalando luz hasta casi las 19:25, con el cielo despejado como cómplice. Las temperaturas se mantendrán cálidas, con una sensación térmica que puede llevarnos a experimentar hasta 29 grados, creando un ambiente ideal para pasear. Así que, salgan y disfruten de la ciudad, la naturaleza les espera.

Calatayud: cielo gris y ambiente inquieto

El cielo de Calatayud se presenta gris y turbulento, con un viento que arrastra las nubes y presagia lluvias, creando un ambiente inquieto que invita a estar alerta. La jornada comenzará con temperaturas suaves, alrededor de 11 grados, pero a medida que avanza el día, la atmósfera se tornará más fresca, llegando a alcanzar los 27 grados por la tarde.

A medida que pasen las horas, la tranquilidad matutina dará paso a un tiempo agitado, con rachas de viento que podrían superar los 40 km/h y una humedad que hará sentir la calidez más intensa. El contraste será notable entre la mañana serena y una tarde potencialmente tormentosa, así que es mejor no olvidar el paraguas si se planea salir.

Tarazona: ambiente agradable y algo nuboso

La jornada se presenta con un tiempo estable y algo nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 27 grados. Las ráfagas de viento serán leves, lo que contribuirá a un ambiente agradable y no se esperan lluvias ni cambios significativos durante el día.

Es una ocasión ideal para pasear por los parques o simplemente disfrutar de un café en la terraza. La tranquilidad del ambiente permitirá realizar las actividades diarias con comodidad, así que no pierdas la oportunidad de aprovechar el buen tiempo.