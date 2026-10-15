Cielo poco nuboso y brumas matinales marcarán el día en buena parte de la provincia. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. El viento soplará de manera floja, predominando del este y sur en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: brillante jornada cálida con ligero viento

El cielo se despereza lentamente en Zaragoza, dando paso a una jornada que promete ser calurosa, con temperaturas que alcanzarán los 29 grados. Las primeras horas serán suaves, con unos agradables 16 grados y un aire fresco que anticipa una mañana sin posibilidades de lluvia. Sin embargo, la humedad hará que el ambiente se sienta más cargado de lo habitual, creando una sensación térmica que puede llegar a los 29 grados.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, aunque las nubes se sumarán al espectáculo, invitando a la contemplación. A lo largo de la jornada, el viento soplará con cierta intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que puede generar una ligera brisa refrescante. Al acercarse la noche, la temperatura descenderá hasta los 20 grados y aunque no hay rastro de lluvia, el ambiente cálido hará que se aprecie un contraste agradable con la caída del sol a las 19:23.

Calatayud: nubes tempestuosas y viento fuerte

El aire fresco y la sensación de inquietud se apoderan de Calatayud, donde nubes grises se amontonan en el horizonte, presagiando un día movido. Esta mañana, el viento sopla con fuerza, trayendo consigo una saturación de humedad que promete lluvias intensas. A medida que avanza la jornada, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 28 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse más cálida.

Sin embargo, no todo será tan apacible. Por la tarde, el panorama se tornará más inestable con rachas de viento que superarán los 35 km/h y una probabilidad de lluvia que se mantendrá en el aire. Con la humedad muy alta y un descenso térmico notable hacia la noche, mejor será llevar un paraguas y estar preparado para los caprichos del tiempo.

Tarazona: cielo entre nubes y claros

Las condiciones meteorológicas se presentan favorables a lo largo del día, con un cielo que variará entre nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados, ofreciendo un ambiente templado. La brisa será ligera y las probabilidades de lluvia son casi inexistentes, lo que permitirá disfrutar de una jornada sin contratiempos.

Con este tiempo, es una excelente oportunidad para pasear por las calles, disfrutar de un café en una terraza o simplemente salir a realizar actividades al aire libre. La tranquilidad dominará, creando un ambiente propicio para disfrutar de los pequeños placeres del día.