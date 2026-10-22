Hoy en la provincia de Zaragoza se prevén intervalos de nubes altas, con un ligero descenso en las temperaturas mínimas y un ligero ascenso en las máximas. Viento flojo variable, que a partir del mediodía cambiará a suroeste en el sistema Ibérico y moderado del sureste en Cinco Villas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente agradable

La jornada en Zaragoza se presenta con un cielo que se despereza lentamente, adornado por nubes que apenas atisban la luz del sol. La mañana será fresca, con temperaturas que rondarán los 8 grados y una brisa suave del sureste que alcanzará unos 10 km/h. A medida que el día avanza, la temperatura escalará hasta los 20 grados, aunque la sensación térmica puede llegar a ser igual de placentera, con un ligero aumento en la humedad que podría sentirse en el ambiente.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, invitando a los zaragozanos a disfrutar de la luz del sol que brillará hasta el ocaso a las 19:11. El viento, que soplará de manera constante, mantendrá una velocidad moderada y no se prevén lluvias a lo largo del día. Con un 35% de humedad mínima, el ambiente será más ligero a medida que caiga la tarde, creando un ambiente perfecto para pasear por la ciudad sin preocuparse de la lluvia ni de un calor excesivo.

Calatayud: ambiente inestable y posibles chubascos

La brisa fresca llega a Calatayud, anunciando un día marcado por la inestabilidad y sorpresas. Las nubes se aglutinan en el cielo, ofreciendo un matiz grisáceo que contrasta con el ligero brillo del amanecer. A medida que avanza la jornada, el tiempo se tornará un protagonista cambiante, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 21 grados y vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 40 km/h.

La mañana se siente templada, pero la tarde promete una notable diferencia, con la posibilidad de lluvias intensas y un descenso térmico que hará que la sensación térmica se sienta más fría. Con una humedad relativa que podría alcanzar el 90%, es recomendable no olvidarse del paraguas al salir, ya que podrían surgir chubascos que alteren los planes.

Tarazona: cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables que oscilarán entre los 6 y los 19 grados. Aunque no se espera lluvia ni cambios bruscos, habrá una ligera brisa del este que podría mermar un poco la sensación térmica.

Un día perfecto para disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades al aire libre. La atmósfera tranquila invita a relajarse y aprovechar el buen tiempo, ideal para compartir momentos con amigos o simplemente desconectar.