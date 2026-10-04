Hoy en la provincia de Zaragoza se prevé un cielo cubierto con posibilidad de chubascos localmente intensos y tormentas, especialmente en el sistema Ibérico y el este del Bajo Aragón, aunque también podrían aparecer en otras áreas. Las temperaturas mínimas sufrirán cambios ligeros, mientras que las máximas ascenderán, sobre todo en el este. El viento soplará flojo del sureste, aumentando a moderado por la tarde en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielos grises y chubascos persistentes

El cielo se despereza lento en esta jornada de Zaragoza, donde la probabilidad de lluvia se siente en el aire como un eco persistente. La temperatura mínima ronda los 17 grados y aunque la mañana nos ofrecerá algo de frescura, no será suficiente para evitar que el día se torne gris y cargado a medida que avanza. Desde la madrugada se perciben chubascos, que tienden a intensificarse hacia el mediodía, ofreciendo una sensación térmica que podría alcanzar los 25 grados en su máxima.

A medida que la tarde se cierne sobre la ciudad, las nubes parecerán debatirse entre el sol y la lluvia, dejando un ambiente pesado y húmedo, con claros riesgos de precipitaciones. Ya por la noche, la situación no mejora; la tormenta podría acompañarnos hasta las horas más tardías. Con una brisa suave que sopla del noreste a unos 10 km/h, la jornada promete ser un desafío entre paraguas y chaquetas, mientras el sol se oculta tras un telón de nubes a las 19:41, marcando el fin de la luz que hemos disfrutado desde el amanecer a las 08:02.

Calatayud: nubes y lluvias intensas a la vista

Las nubes cubren el horizonte en Calatayud, presagiando un día de inclemencias que alterarán la habitual tranquilidad. La mañana comienza con una intensa sensación de humedad y temperaturas frescas, mientras el viento sopla con fuerza, anunciando lo que está por venir.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se tornará más inestable. Deberemos prepararnos para lluvias intensas durante la tarde-noche, con una probabilidad de 100% y rachas de viento que podrían superar los 30 km/h. Con una temperatura máxima de 24°C y una mínima que desciende hasta los 14°C, más vale no olvidar el paraguas antes de salir.

Tarazona: cielos variables con probables lluvias

El tiempo en Tarazona presenta condiciones mayormente estables, con un cielo ligeramente nublado por la mañana que dará paso a una tarde igualmente variable. La temperatura oscilará entre los 15 y 23 grados, con probables lluvias, especialmente en la tarde y noche, aunque el viento se mantendrá leve.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar de un agradable paseo por la ciudad o a realizar actividades al aire libre. Es un buen día para relajarse y aprovechar el tiempo con amigos o familiares, ya que la atmósfera será propicia para actividades cotidianas.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET