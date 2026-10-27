Cielo poco nuboso en toda la provincia, aunque por la tarde se espera un aumento de nubes y la posibilidad de brumas y bancos de niebla en el valle del Ebro. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento será flojo, girando a noroeste al caer la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado con cálido sol al caer el día

El cielo de Zaragoza se presenta esta jornada con un atractivo manto de nubes que se van desdibujando lentamente. A medida que el día avanza, la temperatura oscilará entre los 11 y los 24 grados, brindando un ambiente cálido que se sentirá aún más por la sensación térmica que alcanzará un máximo de 25. La brisa, aunque ligera con unos 5 km/h, ofrecerá un alivio en el ambiente que, por momentos, se sentirá algo pesado debido a la humedad que ronda el 100%.

Ya por la tarde, la luz del sol se filtrará con cierta generosidad, invitándonos a disfrutar de las últimas horas del día antes de que se despida, cuando se ocultará tras el horizonte a las 18:04. No se prevén lluvias significativas, lo que nos deja un amplio margen para planear actividades al aire libre. El viento, suave y constante, hará de esta una jornada ideal para pasear y dejarse abrazar por el calor del sol zaragozano.

Calatayud: ambiente inestable con riesgo de lluvia

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo un ambiente inestable, con nubes que se agitan como presagiando los cambios que se avecinan. La mañana comienza con una temperatura mínima de 8 grados y un cielo cubierto, mientras el viento sopla suave pero firme, dejando entrever que la calma no durará.

A medida que avance la jornada, se intensificará el viento, alcanzando rachas de hasta 60 km/h y temperaturas que oscilarán entre 9 y 25 grados. La tarde promete un aumento en la inestabilidad, con el riesgo de lluvias que pueden ser intensas. Con un 90% de humedad, es recomendable salir con paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría caer drásticamente.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes pasajeras. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados, ofreciendo un ambiente agradable y propicio para realizar actividades al aire libre, aunque se esperan vientos suaves en ciertas horas.

Con la llegada de la tarde, la invitación es a disfrutar de un paseo por los alrededores o simplemente relajarse en alguna terraza, aprovechando este ambiente tranquilo que permite disfrutar de la cotidianidad y la belleza del entorno.