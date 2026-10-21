Cielo con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos en el sistema Ibérico durante las primeras horas, aunque en el resto de la provincia se espera que sean aislados y se disipen en la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán en Cinco Villas, mientras que las máximas experimentarán un notable ascenso. Viento flojo a moderado de componente oeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes suaves con tarde soleada y viento

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente, mostrando una mezcla de nubes suaves que acompañan una mañana fresca con temperaturas apenas por encima de los 9 grados. A lo largo de la jornada, los termómetros alcanzarán un agradable 19, mientras que el viento soplará de forma constante a unos 20 km/h, dando ligeras sacudidas que refrescan el ambiente. Aunque hay alguna oportunidad de chubascos en las primeras horas, no se esperan lluvias significativas durante el resto del día.

Ya por la tarde, el sol se asomará con más fuerza, aunque las nubes aún se resisten a abandonar el horizonte. La sensación térmica se mantendrá en valores agradables, así que pasear bajo la luz de un cielo que se transforma hacia la noche será un placer. La puesta del sol, a las 19:14, marcará el final de un día con matices suaves y un aire algo pesado debido a la elevada humedad. La jornada se despide con un ambiente cálido en estas últimas horas de luz.

Calatayud: cielo nublado y posible lluvia

Las calles de Calatayud despiertan hoy con el aire fresco y una amenaza de lluvias que anuncia un día inusual. Nubes grises cubren el cielo, presagiando un desvío del esplendor habitual, mientras el viento sopla con fuerza. A medida que avanza la mañana, la temperatura, que comienza en 9 °C, permitirá que la sensación térmica suba hasta los 19 °C antes del mediodía, aunque la humedad relativa se sentirá alta y pegajosa.

A medida que se acerque la tarde, el tiempo tenderá a estabilizarse, aunque las nubes persistirán y el riesgo de lluvia quedará atrás. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 30 km/h, aportando ese aire fresco que contrastará con la calidez matutina. Para quienes salgan a disfrutar del día, un buen consejo es no olvidar el paraguas, ya que la probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas se sitúa en un 75%.

Tarazona: cielos nublados y posibilidades de lluvia

El tiempo en Tarazona se presenta hoy estable, con un cielo mayormente nublado a lo largo de la mañana, aunque la tarde podría ir aclarando un poco. Las temperaturas oscilan entre los 7 y los 16 grados y hay ligeras probabilidades de lluvia, especialmente en las primeras horas, junto a un leve viento que hará que la sensación térmica se mantenga agradable.

Es un día perfecto para disfrutar de un tranquilo paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre. Aprovechar la suavidad de la temperatura permitirá disfrutar de las pequeñas cosas, como una charla en una terraza o un momento de lectura en el parque.