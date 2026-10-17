Se prevé un día marcado por intervalos nubosos que se tornarán más oscuros en la segunda mitad, con probables chubascos y tormentas en el sur del sistema Ibérico. Las temperaturas descenderán y el viento del noroeste puede soplar con fuerza en zonas expuestas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza:

Ambiente calido con posibles chubascos

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente, mostrando un lienzo azul con algunas nubes tímidas que podrían asomarse por la tarde. A primera hora, la temperatura ronda los 17 grados, pero al mediodía, el termómetro subirá hasta los 25, sintiéndose como un cálido abrazo. La brisa del noreste sopla con un suave murmullo, aunque conviene estar atentos a sus rachas más intensas, que podrían alcanzar los 30 km/h.

Ya por la tarde, la sensación térmica podría dejar entrever un ambiente un tanto pesado, especialmente con la humedad que baila entre el 50 y el 80%. Si bien hay cierto riesgo de chubascos hacia la noche, no será en gran cantidad; así que, tras un día de luz que tocan suavemente las 11 horas, será un buen momento para disfrutar del sol poniente a las 19:19 antes de que el cielo se cubra.

Calatayud: nubes oscuras y lluvias a la vista

Calatayud despierta envuelta en una atmósfera inquietante, con nubes cargadas que presagian la llegada de condiciones inestables. Mientras el sol asoma tímidamente en el horizonte, el aire fresco invita a la precaución, ya que a lo largo del día se esperan ráfagas de viento y lluvias que pueden marcar el ritmo de la jornada.

La mañana será relativamente tranquila, con temperaturas que rondarán los 13 grados y un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente por la tarde, con un 75% de probabilidad de lluvias y un viento que podría alcanzar hasta 35 km/h. La sensación térmica podría bajar a 11 grados, así que no olviden el paraguas y abríguense bien, pues la humedad puede resultar agobiante.

Tarazona: cielos nublados con posibles lluvias

El tiempo será mayormente nuboso a lo largo del día, con algunas probabilidades de lluvia que podrían acompañar la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán en niveles templados, con mínimas en torno a los 10 grados y máximas que alcanzarán los 19, proporcionando un ambiente agradable a pesar de las nubes intermitentes y un viento leve.

Este día resulta ideal para pasear, disfrutar de actividades al aire libre o simplemente una tranquila caminata por la ciudad. A pesar de los posibles chaparrones, el ambiente se sentirá relajante y propicio para las costumbres diarias, haciendo de esta jornada un momento placentero.