El XIII Foro Solar reunirá a Aagesen, Corredor y más de 80 ponentes para marcar el rumbo hasta 2030

El XIII Foro Solar, el principal encuentro de la industria fotovoltaica y del almacenamiento en España, se celebrará los días 27 y 28 de octubre en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid y contará con la participación de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen.

Según ha informado la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), organizadora de la cita, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico será la encargada de abrir el encuentro, mientras que Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, intervendrá durante la segunda jornada.

Corredor ofrecerá una intervención especial sobre la perspectiva de la compañía ante el futuro del sector solar (2026-2030). Ambas participaciones refuerzan el peso institucional de un Foro que se desarrollará el martes 27 y el miércoles 28 de octubre.

Más de 80 ponentes

Bajo el lema Claves del futuro para el sector solar (2026-2030), el encuentro reunirá a más de 80 ponentes y a representantes de empresas, administraciones públicas, reguladores y expertos para abordar las decisiones que marcarán el desarrollo de la energía solar.

Los participantes analizarán también la evolución del sistema eléctrico en los próximos años, a lo largo de dos jornadas en las que el programa combinará intervenciones institucionales, políticas y sectoriales.

A pocos días de su celebración, el XIII Foro Solar se prepara para volver a reunir a más de 1.000 profesionales de toda la cadena de valor de la industria fotovoltaica y del almacenamiento ante los retos energéticos de 2030.

Presencia institucional

El programa reunirá a representantes de la Administración General del Estado y contará con una gran participación de direcciones generales de energía de las distintas comunidades autónomas, además de reguladores y de los principales grupos políticos.

Entre las figuras institucionales figuran Rafael Aranda y Carlos Redondo, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el departamento que dirige Aagesen, y Concepción Sánchez, directora general de Operación de Red Eléctrica.

También intervendrán María José Samaniego y Susana Carrillo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que se suman a los representantes del Ministerio y de Red Eléctrica en un programa con amplia presencia institucional.

5 comunidades autónomas

Las comunidades autónomas tendrán este año un protagonismo destacado en el Foro Solar, con la participación de directores generales de cinco regiones que abordarán sus políticas energéticas en el marco del encuentro.

Participarán Marta Morera, directora general de Energía de la Generalitat de Cataluña; Raquel Pastor, directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura; y Federico Miralles, director general de Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia.

Completan la representación autonómica Antonio Miranda, director general de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, y Alipio García, director general de Transición Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Debate político

El Foro Solar abordará también las propuestas de los grupos políticos en materia de energía y de desarrollo de la fotovoltaica y el almacenamiento, de la mano de los principales responsables de cada formación en la materia.

La primera jornada reunirá a los responsables de energía de los principales partidos. Intervendrán Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, y Marc Pons, secretario de Transición Justa del Partido Socialista Obrero Español.

También participarán Ricardo Chamorro, portavoz adjunto en la Comisión de Transición Ecológica de Vox, y un representante de Movimiento Sumar, con lo que el encuentro recogerá las propuestas energéticas de PP, PSOE, Vox y Sumar.

Retos hasta 2030

Las dos jornadas abordarán los principales retos regulatorios, económicos y tecnológicos del sector, entre ellos la evolución del mercado eléctrico, el autoconsumo y la electrificación de la demanda de cara a 2030.

El Foro analizará asimismo las condiciones de acceso y conexión a la red y la financiación y el desarrollo de proyectos de almacenamiento, otros dos ejes del programa.

La fabricación, la ciberseguridad y la aceptación social de las instalaciones renovables completan el elenco de los grandes desafíos de la energía solar y el almacenamiento hasta 2030.

Asuntos clave

Entre los asuntos de especial relevancia figuran la nueva planificación de redes 2025-2030 y los permisos de acceso flexibles, así como las barreras administrativas y financieras de los proyectos.

También figuran en el programa la incorporación de renovables y almacenamiento a los servicios de estabilidad del sistema y las medidas dirigidas a favorecer la integración territorial de las renovables.

El Foro dedicará además sesiones a la innovación y a las nuevas fórmulas de creación de valor para la industria, que cierran el abanico temático de las dos jornadas.

Nuevos Diálogos para socios

Como novedad, esta edición incorporará sesiones paralelas en formato reducido dirigidas a los socios de UNEF. Se trata de unos Diálogos pensados para profundizar en cuestiones técnicas y regulatorias.

En estas sesiones, Marta Morera abordará el despliegue de soluciones solares y de almacenamiento en Cataluña, mientras que BM2Solar compartirá prácticas de operación de baterías mediante inteligencia artificial.

Por su parte, Aurora analizará nuevas fuentes de valor para la fotovoltaica a gran escala en España, en otra de las sesiones concebidas para profundizar en los asuntos técnicos y regulatorios.

Premios y networking

El encuentro reforzará asimismo su dimensión de networking con una aplicación específica para consultar la agenda y las sesiones y facilitar el contacto entre los asistentes.

La primera jornada concluirá con un cóctel nocturno en el Museo del Traje, durante el que se entregarán los premios PHOTOvoltaica y StartUp Solar. La información sobre el programa y las inscripciones está disponible en la web de UNEF, a la que pueden acceder los profesionales interesados en asistir al XIII Foro Solar.