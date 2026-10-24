sostenibilidad

La seguridad de los recursos frente al cambio climático

Ecofactoría de Palencia. @ Veolia

Hace tiempo que el cambio climático dejó de ser una amenaza hipotética: es ya uno de los mayores desafíos para nuestra calidad de vida. Se manifiesta con especial intensidad en la duración de las sequías y en la magnitud de los fenómenos meteorológicos, así como en la pérdida de biodiversidad y de los recursos naturales. En España, la disponibilidad de agua disminuirá en las próximas décadas mientras la demanda seguirá creciendo. A estos desafíos se suman las exigencias de una transición energética sostenible.

Veolia impulsa la transformación ecológica mediante soluciones de agua, energía y residuos con el objetivo de descarbonizar, descontaminar y regenerar los recursos naturales. En España cuenta con más de 18.000 profesionales que desarrollan proyectos de sostenibilidad adaptados a nuestra realidad local. Para la compañía, la seguridad ambiental consiste en garantizar el acceso continuo y fiable a recursos y servicios esenciales, que cobran mayor importancia en tiempos de incertidumbre climática y geopolítica.

Infraestructuras más resilientes

Es esencial diseñar y operar infraestructuras críticas con criterios de eficiencia, flexibilidad, sostenibilidad y capacidad de respuesta, para que sean resilientes ante el cambio climático, garanticen la continuidad de servicios esenciales como el agua y la energía y, al mismo tiempo, protejan el entorno y refuercen la cohesión territorial.

Regenerar el agua para nuevos usos

Ecofactoría de Gavà-Viladecans @Veolia

Regenerar los recursos naturales es un eje estratégico para garantizar la seguridad hídrica futura. Veolia cuenta con una amplia capacidad de inversión y una experiencia contrastada en este ámbito, siendo un referente en España: la compañía regenera más del 15% del agua que trata.

El paradigma de esta labor son las ecofactorías por las que apuesta Veolia: antiguas depuradoras transformadas en instalaciones respetuosas con su entorno y autosuficientes energéticamente, donde el recurso se reutiliza, se valoriza y se integra de nuevo en el territorio con el máximo valor añadido.

En la Ecofactoría Gavà-Viladecans (Barcelona), el agua regenerada producida se utiliza tanto para el riego de cultivos como para preservar el equilibrio ambiental del parque agrario y las reservas naturales del delta del Llobregat. La Ecofactoría de Palencia funciona mediante cogeneración y energía fotovoltaica, garantizando la calidad del vertido, la autosuficiencia energética y la integración ambiental.

Energía local para la descarbonización

Biomasa. @ Veolia

Veolia impulsa la descarbonización con soluciones de eficiencia energética y energía renovable local asequible.

Destaca el proyecto Ecoenergies Barcelona, desarrollado junto al Ayuntamiento de Barcelona a través de BSM, que valoriza energía residual para suministrar calefacción, refrigeración industrial, climatización y agua caliente sanitaria a edificios de Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat.

Geotermina. @Veolia

Además, Veolia gestiona toda la cadena de suministro de la biomasa en España, desde el bosque hasta las instalaciones finales. Aprovecha residuos forestales, agrícolas y de podas urbanas para producir energía renovable, prevenir incendios y conservar los bosques, con una gestión anual superior a 250.000 toneladas con certificación SURE.

Asimismo, desarrolla soluciones de geotermia que utilizan el calor del subsuelo para ofrecer calefacción, refrigeración y agua caliente de forma constante, sin depender de la meteorología. En 2025, esta tecnología evitó la emisión de más de 800 toneladas de CO₂, equivalente a la absorción anual de 42.000 árboles.

Un futuro más preparado frente al cambio climático

Garantizar la seguridad de los recursos exige avanzar hacia infraestructuras más resilientes y modelos que prioricen la eficiencia y la circularidad. Con su experiencia y capacidad de innovación, Veolia contribuye a construir territorios más sostenibles, autosuficientes y preparados para el futuro.

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