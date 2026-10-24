La seguridad de los recursos frente al cambio climático

Hace tiempo que el cambio climático dejó de ser una amenaza hipotética: es ya uno de los mayores desafíos para nuestra calidad de vida. Se manifiesta con especial intensidad en la duración de las sequías y en la magnitud de los fenómenos meteorológicos, así como en la pérdida de biodiversidad y de los recursos naturales. En España, la disponibilidad de agua disminuirá en las próximas décadas mientras la demanda seguirá creciendo. A estos desafíos se suman las exigencias de una transición energética sostenible.

Veolia impulsa la transformación ecológica mediante soluciones de agua, energía y residuos con el objetivo de descarbonizar, descontaminar y regenerar los recursos naturales. En España cuenta con más de 18.000 profesionales que desarrollan proyectos de sostenibilidad adaptados a nuestra realidad local. Para la compañía, la seguridad ambiental consiste en garantizar el acceso continuo y fiable a recursos y servicios esenciales, que cobran mayor importancia en tiempos de incertidumbre climática y geopolítica.

Infraestructuras más resilientes

Es esencial diseñar y operar infraestructuras críticas con criterios de eficiencia, flexibilidad, sostenibilidad y capacidad de respuesta, para que sean resilientes ante el cambio climático, garanticen la continuidad de servicios esenciales como el agua y la energía y, al mismo tiempo, protejan el entorno y refuercen la cohesión territorial.

Regenerar el agua para nuevos usos

Regenerar los recursos naturales es un eje estratégico para garantizar la seguridad hídrica futura. Veolia cuenta con una amplia capacidad de inversión y una experiencia contrastada en este ámbito, siendo un referente en España: la compañía regenera más del 15% del agua que trata.

El paradigma de esta labor son las ecofactorías por las que apuesta Veolia: antiguas depuradoras transformadas en instalaciones respetuosas con su entorno y autosuficientes energéticamente, donde el recurso se reutiliza, se valoriza y se integra de nuevo en el territorio con el máximo valor añadido.

En la Ecofactoría Gavà-Viladecans (Barcelona), el agua regenerada producida se utiliza tanto para el riego de cultivos como para preservar el equilibrio ambiental del parque agrario y las reservas naturales del delta del Llobregat. La Ecofactoría de Palencia funciona mediante cogeneración y energía fotovoltaica, garantizando la calidad del vertido, la autosuficiencia energética y la integración ambiental.

Energía local para la descarbonización

Veolia impulsa la descarbonización con soluciones de eficiencia energética y energía renovable local asequible.

Destaca el proyecto Ecoenergies Barcelona, desarrollado junto al Ayuntamiento de Barcelona a través de BSM, que valoriza energía residual para suministrar calefacción, refrigeración industrial, climatización y agua caliente sanitaria a edificios de Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat.

Además, Veolia gestiona toda la cadena de suministro de la biomasa en España, desde el bosque hasta las instalaciones finales. Aprovecha residuos forestales, agrícolas y de podas urbanas para producir energía renovable, prevenir incendios y conservar los bosques, con una gestión anual superior a 250.000 toneladas con certificación SURE.

Asimismo, desarrolla soluciones de geotermia que utilizan el calor del subsuelo para ofrecer calefacción, refrigeración y agua caliente de forma constante, sin depender de la meteorología. En 2025, esta tecnología evitó la emisión de más de 800 toneladas de CO₂, equivalente a la absorción anual de 42.000 árboles.

Un futuro más preparado frente al cambio climático

Garantizar la seguridad de los recursos exige avanzar hacia infraestructuras más resilientes y modelos que prioricen la eficiencia y la circularidad. Con su experiencia y capacidad de innovación, Veolia contribuye a construir territorios más sostenibles, autosuficientes y preparados para el futuro.