La paradoja renovable: España desperdició energía limpia para 6,3 millones de hogares mientras el gas subía un 16%

Las energías renovables no son sólo una cuestión climática: también afectan al bolsillo de los ciudadanos. Sin la eólica, la fotovoltaica y el resto de tecnologías limpias, el precio de la electricidad en España habría rozado los 126 euros por megavatio hora en 2025, casi el doble de lo que realmente se pagó.

Así lo recoge el Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2025, elaborado por Deloitte para APPA Renovables, que constata además que el sector alcanzó los 140.621 empleos, un 5,6% más que en 2024, y aportó 17.501 millones de euros al PIB en términos corrientes.

Esa cifra equivale al 1,04% de la economía española, con un crecimiento de la contribución económica del 7,2% en términos reales. El informe ha sido presentado este viernes en Madrid por Santiago Gómez Ramos, presidente de APPA Renovables, y José María González Moya, director general de la asociación.

Una ventaja competitiva

«Las renovables son una ventaja competitiva para España: generan actividad, crean empleo y permiten que nuestras empresas dispongan de energía competitiva con una menor exposición a los combustibles fósiles importados», ha señalado Gómez Ramos durante la presentación.

El reto, según ha añadido el presidente de la patronal, es «consolidar esa ventaja con una política energética e industrial estable, que conecte el despliegue renovable con la electrificación de nuestra economía y el desarrollo de nuestra cadena de valor».

El estudio recoge una recuperación de los principales indicadores del sector, acompañada de importantes ahorros para consumidores y empresas, tanto por el abaratamiento del mercado eléctrico como por la sustitución de combustibles fósiles importados.

El empleo vuelve a crecer

Las renovables sumaron 140.621 puestos de trabajo en 2025. El empleo directo creció un 6,1%, hasta los 90.797 profesionales, mientras que el indirecto, generado por la demanda de bienes y servicios a otras actividades económicas, aumentó un 4,5%, hasta rozar los 50.000 trabajadores.

Por tecnologías, la solar fotovoltaica para venta a red registró el mayor crecimiento, con 3.793 empleos adicionales, seguida de la eólica, que sumó 1.731 puestos. También aumentó la actividad laboral ligada al hidrógeno renovable, los biocarburantes, la aerotermia y el almacenamiento.

Una parte importante de ese dinamismo está vinculada a la construcción y puesta en marcha de nuevas instalaciones. Por eso, la continuidad del empleo depende del ritmo de ejecución de los proyectos y de la capacidad para consolidar actividades industriales y de servicios.

Proyectos con continuidad

«Alcanzar los 140.621 empleos, con un crecimiento del 5,6%, es una señal positiva de recuperación», ha explicado González Moya, quien reconoce que la construcción de nuevas instalaciones tiene un peso relevante en esta evolución del mercado laboral.

«Para sostener estos niveles necesitamos una cartera de proyectos con continuidad y una cadena de valor que mantenga su actividad en fabricación, ingeniería, operación y mantenimiento», ha recalcado el director general de APPA Renovables.

González Moya ha subrayado, además, que en los próximos años será fundamental el desarrollo de las renovables asociadas a la bioenergía, como el biometano y los biocarburantes, dos vectores clave para sustituir combustibles fósiles en usos donde la electrificación es más difícil.

17.501 millones al PIB

De los 17.501 millones de euros que las renovables aportaron al PIB, 12.687 millones correspondieron a la contribución directa y 4.814 millones al efecto indirecto sobre otras actividades económicas vinculadas al sector.

La mejora se apoyó en un año récord de instalación, con 12.520 MW de nueva potencia renovable, y en un contexto de precios mayoristas, algo más favorable que el de 2024, que había lastrado los resultados del sector.

Esta edición del estudio amplía el análisis a actividades como la aerotermia, la hidrotermia, el almacenamiento y el hidrobiodiésel. Para asegurar la comparabilidad, el informe actualiza los ejercicios anteriores y expresa las cifras en datos reales con base en 2015 .

Una luz más barata

La presencia de las renovables en el mercado diario de electricidad permitió en 2025 un ahorro estimado de 7.589 millones de euros, un 8,8% más que en 2024. Traducido a cada unidad de energía, el ahorro fue de 60,71 euros por cada megavatio hora comercializado.

Si el precio medio del mercado diario se situó en 65,28 €/MWh, sin renovables se habría disparado hasta cerca de los 126 €/MWh. El estudio calcula este efecto comparando el mercado real con un escenario alternativo sin generación renovable, ya que estas desplazan las ofertas de mayor coste.

A este abaratamiento se suma la menor dependencia energética. Sumando generación eléctrica, usos térmicos y transporte, las renovables evitaron importar 24,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo, con un valor económico de 14.814 millones de euros.

Menos déficit exterior

Sin las renovables, esos 14.814 millones se habrían sumado al déficit comercial de 29.292 millones de euros que generan las importaciones fósiles. La energía supone ya más de la mitad del déficit comercial total de España, que asciende a 57.055 millones.

En el plano ambiental, las renovables evitaron la emisión de 69,2 millones de toneladas de CO₂ equivalente, lo que se traduce en un ahorro de 5.115 millones de euros en derechos de emisión, expresados en euros corrientes.

«Los 7.589 millones de ahorro en el mercado eléctrico y los 14.814 millones en importaciones fósiles evitadas muestran cómo las renovables benefician al conjunto de la economía», ha destacado González Moya, que pide «reducir los vertidos» y evitar que las horas a precio cero «amenacen la sostenibilidad del sistema».

Energía desperdiciada

Ahí está precisamente la gran sombra del informe. Los vertidos del sistema peninsular alcanzaron los 19,69 TWh en 2025, un 55,2% más que en 2024. Es decir, la electricidad renovable que se desperdició el año pasado podría haber abastecido a 6,3 millones de hogares.

La consecuencia es paradójica: pese a ser un año récord de instalación, la generación renovable sólo creció un 1%, mientras que la producción con gas se disparó más de un 16%. El 90% del incremento de las restricciones técnicas se concentró en las centrales de ciclo combinado.

APPA Renovables reclama acompañar el crecimiento de la generación con una mayor electrificación de la industria, el transporte y los edificios, así como con más almacenamiento, gestión de la demanda, redes eléctricas e interconexiones con el resto de Europa.

Las tareas pendientes

Ante el aumento del consumo fósil, la asociación considera «absolutamente necesario» avanzar en las renovables térmicas, los biocarburantes y los gases renovables, como el biometano, para que la reducción de la dependencia exterior alcance a todos los usos energéticos.

«España tiene recursos renovables, empresas y profesionales para convertir la transición energética en una oportunidad de desarrollo duradero», ha afirmado Gómez Ramos, que defiende avanzar «de forma coordinada en generación, demanda, almacenamiento y redes».

«Esa coordinación permitirá aprovechar mejor nuestra energía, atraer actividad industrial y dar continuidad al empleo que hoy está impulsando la inversión», ha concluido el presidente de APPA Renovables.