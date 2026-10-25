La moda sostenible une talento, industria, conocimiento y capital para pasar del propósito al negocio

Sustainable Fashion Way (SFW) presentó este viernes, 23 de octubre, a medios y profesionales, en Madrid, su ecosistema para transformar la moda, un proyecto construido sobre cuatro ejes: conexión, conocimiento, colaboración e impacto.

Su propuesta es unir talento, industria, conocimiento y capital para una moda con futuro. La plataforma reunió a representantes del sector en un encuentro con medios, en el que también anunció su próxima cita.

Se trata de SFW The Experience, que se celebrará el 16 de noviembre de 2026 en el Hotel RIU Plaza España, de Madrid, un evento con el que la plataforma quiere dar a conocer este ecosistema al conjunto del sector.

Protagonistas de la presentación

La presentación contó con la participación de Cristina Delgado, presidenta de Women in Retail (WiR); Samantha Pilo, fundadora de SFW; y Dora Casal, Senior Advisor de SFW y CEO de Roberto Verino.

La fundadora de la plataforma fijó el objetivo de SFW en estos términos: «Queremos que SFW se convierta en un ecosistema real que genere debate, valor y cooperación entre todos los agentes que forman parte de él».

Women in Retail (WiR), que preside Delgado, ha participado en la organización del Retail Masters Summit, el foro profesional del retail en cuyo Ágora se enmarcará SFW The Experience.

El papel de la industria

Casal mantuvo además una conversación con Ángel Asensio, presidente de la Confederación ModaEspaña y de la Cámara de Comercio de Madrid, sobre el papel de la industria en la transición hacia una moda más sostenible.

«El sector necesita proyectos como este para poder avanzar», afirmó Asensio, quien subrayó que «hay muchos debates que debemos abordar en global, con todo el ecosistema».

El presidente de ModaEspaña expresó además su confianza en la plataforma: «estoy seguro que SFW conseguirá hacerlo».

Un proyecto para quedarse

Dora Casal aseguró que SFW «es un proyecto que viene para quedarse» y señaló que el objetivo es que 2026 sea el inicio de muchos años y muchos foros en los que se debatan los asuntos que preocupan al sector.

El encuentro incluyó la mesa El futuro de la moda sostenible: del propósito al negocio, un debate con representantes del retail textil, de la gestión de residuos textiles, de la industria y de la certificación.

Intervinieron Ana López-Casero, presidenta ejecutiva de ARTE (Asociación Retail Textil España), y Sonia García, directora de Empresas Adheridas de Re-Viste, uno de los sistemas colectivos de gestión de residuos textiles.

Voces de la mesa

Completaron la mesa Carmen Torres, secretaria general de la Confederación ModaEspaña, y Sergio González, director de marketing estratégico de AENOR, la entidad de normalización y certificación.

López-Casero afirmó que todas las marcas de ARTE son conscientes del momento que vive el sector y que están profundamente alineadas con el propósito de SFW.

Sonia García explicó que los SCRAP (sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor), como Re-Viste, ayudan a conocer la problemática del sector y a apoyar a todos los agentes, y destacó la satisfacción de participar en la iniciativa.

Responsabilidad del productor

La responsabilidad ampliada del productor, recogida en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obliga a las marcas de textil y calzado a hacerse responsables de sus productos tras su vida útil.

Esa misma norma establece que las entidades locales deben gestionar de forma separada el flujo de residuos textiles del resto de residuos municipales, un cambio que afecta a toda la cadena de la moda.

Re-Viste es el SCRAP del sector textil y del calzado promovido, entre otras, por Decathlon, El Corte Inglés, H&M, IKEA, Inditex, Kiabi, Mango, Primark, Sprinter/JD y Tendam, y ha ido sumando nuevas empresas adheridas.

Stand y certificado

Carmen Torres anunció que la Confederación ModaEspaña participará con un stand que aglutinará a muchas otras marcas que apoyan la iniciativa.

Por su parte, Sergio González avanzó que AENOR está desarrollando un certificado específico para la moda, que se presentará próximamente.

Las intervenciones de la mesa abordaron la transformación del sector desde cuatro frentes distintos: el comercio, la gestión de los residuos, la industria y la certificación.

Una cita en el Ágora

El evento, enmarcado en el Ágora del Retail Masters Summit, quiere dar a conocer el ecosistema que conecta creatividad, capital, conocimiento, innovación e industria.

El Retail Masters Summit es un foro profesional del sector retail organizado por Women in Retail junto a otros socios, que en su primera edición, en 2024, reunió en Madrid a más de 700 invitados de Europa y Latinoamérica. Encontrarás más información sobre la plataforma y su próxima cita en www.sfwcompany.com.