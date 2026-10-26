McDonald’s premia el relevo generacional y el olivar del carbono en los III Premios Big Good

McDonald’s España ha celebrado la tercera edición de los Premios Big Good, los galardones con los que la compañía reconoce las mejores iniciativas de innovación social e innovación ambiental del campo español. Los dos proyectos ganadores recibirán 20.000 euros cada uno para invertir en sus explotaciones o en el conjunto del sector.

La ceremonia se celebró el pasado jueves 22 de octubre en Madrid y fue inaugurada por la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal. También asistió la subdirectora general de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria, Ana Díaz Pérez, en un respaldo institucional de primer nivel a la iniciativa.

Durante su intervención, la secretaria de Estado defendió que «el campo español va por delante» y recordó que algunas de las grandes transformaciones que hoy preocupan al país, «como el envejecimiento o la sequía, llevan años formando parte de la vida cotidiana del medio rural, y nuestros pueblos ya están buscando respuestas».

Relevo generacional en el sector lácteo

En la categoría de Innovación Social, el premio ha sido para Ordeñando el futuro, un proyecto impulsado por COVAP (Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches) junto a Cruz Roja y a ganaderos asociados. Su objetivo es afrontar uno de los grandes desafíos del sector lácteo: el relevo generacional en las explotaciones.

Para ello, la iniciativa forma y contrata a jóvenes migrantes procedentes de Mali y Senegal, que aprenden las tareas propias de la producción de leche de vacuno. En su primera fase participaron 13 jóvenes menores de 40 años en situación de vulnerabilidad, que completaron prácticas en granjas socias de la cooperativa.

Este modelo de colaboración público-privada ha impartido, en su tercera edición, más de 360 horas de formación y ha logrado ya 19 contratos formales firmados. Los resultados se traducen en una mayor empleabilidad para los participantes y en una menor rotación de personal en las ganaderías de la comarca cordobesa.

El primer olivar con créditos de carbono

Por su parte, el galardón de Innovación Ambiental ha recaído en Cultiva Carbono, un proyecto de agricultura sostenible y mitigación del cambio climático presentado por Rural Innovation Hub – El Valenciano. Su finca, con 140 hectáreas de olivar en seto, es la primera del mundo en registrar un proyecto de créditos de carbono para este cultivo.

La propuesta persigue la restauración del suelo y una gestión circular de la explotación mediante cubiertas vegetales, márgenes de biodiversidad y riego con suministro 100% fotovoltaico. A ello se suma la reducción de emisiones en la fertilización gracias al uso de microorganismos, además de elementos de refugio para la fauna.

La finca El Valenciano se encuentra en la provincia de Sevilla, entre los municipios de Carmona y Marchena. Según los datos difundidos en 2023, el proyecto había absorbido más de 3.000 toneladas de CO2 equivalente en cinco años y prevé retirar otras 10.500 toneladas de la atmósfera en la década siguiente.

Visibilidad para el campo

Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo de McDonald’s España, subrayó durante el acto que el campo español “se está transformando” y que hay profesionales que “están dando respuestas muy innovadoras a los retos que el sector tiene por delante”.

«Estos premios nacen precisamente para dar visibilidad a ese trabajo y poner en valor a las personas que están impulsando ese cambio», añadió Cabral, que trasladó la enhorabuena de la compañía a finalistas y premiados y su agradecimiento «a todos los profesionales que cada día lo hacen posible».

La dotación de 20.000 euros por categoría está pensada para que los premiados la reinviertan en sus explotaciones o en iniciativas que beneficien al conjunto del sector. Con esta tercera edición, los Premios Big Good se consolidan como uno de los referentes del ámbito agrario en España.

Un jurado de expertos

Un año más, la evaluación de las propuestas ha corrido a cargo del Consejo Asesor de Big Good, presidido por Paloma Cabral e integrado por destacados referentes del ámbito agrario, académico e institucional. En la primera convocatoria, el proceso incluyó además una preselección previa para revisar requisitos y viabilidad.

Forman parte de este panel Pilar Ayuso, ex directora general de Alimentación y Agricultura del Gobierno de España y exeurodiputada; Manuel Láinez, director de la Fundación Grupo Cajamar; y Juan Ignacio de Antonio Senovilla, presidente de ALAS (Alianza por una Agricultura Sostenible).

Completan el jurado Margarita Rico, ingeniera agrícola y profesora en la Universidad de Valladolid; Fernando Moraleda, ex secretario general de Agricultura; y Alfonso Cobaleda, productor de carne de vacuno, que aporta la visión de quienes trabajan directamente en el campo.

Más de un centenar de proyectos

Los proyectos premiados este año toman el relevo de los galardonados en ediciones anteriores, como Conecta en Rural, Ganadería de ovino sostenible, RURALTIVITY y Las Albaidas, iniciativas que demostraron su capacidad para generar un impacto positivo en el medio rural a través de la formación y la tecnología.

Desde la creación de los Premios Big Good en 2024, se ha superado el centenar de proyectos inscritos, una cifra que refleja la capacidad de innovación del entorno rural. Pueden optar a ellos los profesionales del sector agrario en España mayores de edad, de forma directa o mediante nominación.

Los galardones forman parte del Proyecto Big Good, que nació en diciembre de 2020 con el lanzamiento de una hamburguesa elaborada con ingredientes de distintas regiones del país. Su objetivo era ayudar a miles de agricultores y ganaderos afectados por la crisis del COVID-19, cuando el cierre de la hostelería hundió la demanda.

Compromiso con el origen local

Más allá de los premios, la compañía ha impulsado desde entonces campañas solidarias e iniciativas como +Campo, orientadas a lograr un sector agrario más sostenible, competitivo e igualitario. Esta estrategia de apoyo al origen local se refleja también en su cadena de suministro.

En la actualidad, más del 70% del valor de la cesta de la compra de McDonald’s en España procede de proveedores nacionales. La compañía, líder del sector de la restauración en el país, mantiene desde hace más de 40 años su compromiso con el desarrollo sostenible del territorio.

Un compromiso que, como recordó la secretaria de Estado en la apertura del acto, pasa por mirar al medio rural: «Para saber hacia dónde va España, merece la pena escuchar a quienes trabajan cada día en sus pueblos».