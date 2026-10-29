El coche compartido evita emisiones de CO2: Tribbu consigue eliminar más de 200.000 toneladas

Cada mañana, millones de coches salen hacia polígonos, oficinas y campus universitarios con varios asientos vacíos. Llenar esas plazas libres se ha convertido en una de las vías más rápidas y baratas para recortar las emisiones del transporte, sin esperar a que se renueve el parque automovilístico.

Según la plataforma de coche compartido Tribbu, su comunidad de usuarios ha evitado la emisión de más de 200.000 toneladas de CO2 entre enero y septiembre de 2026. Este volumen equivale aproximadamente al dióxido de carbono que absorberían 10 millones de árboles durante un año.

La compañía atribuye este resultado a un modelo que aprovecha mejor la capacidad de los vehículos que ya circulan y reduce la necesidad de realizar desplazamientos individuales. Es decir, menos coches en la carretera para trasladar a las mismas personas a sus lugares de trabajo o estudio.

Más de un tercio de las emisiones

El margen de mejora es amplio. El transporte es el sector con mayor peso en las emisiones de gases de efecto invernadero en España, con el 34,2% del total de las emisiones brutas nacionales en 2025, según el avance del inventario del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

La descarbonización de este sector suele asociarse a la llegada del coche eléctrico o a la renovación de las flotas. Sin embargo, la reducción de emisiones no depende sólo de incorporar vehículos menos contaminantes, sino también de sacar más partido a los que ya existen.

En España, donde millones de personas repiten a diario trayectos similares hacia sus centros de trabajo o estudio, el coche compartido se presenta como una alternativa para reducir el número de vehículos necesarios y avanzar hacia una movilidad más eficiente.

La ocupación, pieza clave

Uno de los principales retos de la movilidad sostenible es la baja ocupación de los vehículos privados. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la media de ocupantes por coche en los desplazamientos al trabajo se sitúa en 1,4 personas.

Este dato refleja la enorme capacidad de transporte que se desaprovecha cada día en las carreteras españolas. En la mayoría de los trayectos laborales, buena parte de los asientos disponibles viajan vacíos de ida y de vuelta.

Frente a esta realidad, Tribbu ha registrado en 2026 una ocupación media de 2,5 personas por vehículo, prácticamente el doble de la referencia nacional. Cada coche que suma ocupantes puede dejar, en la práctica, otros vehículos aparcados en casa.

Más allá de las grandes ciudades

El impacto de este modelo no se limita a los grandes núcleos urbanos. En zonas industriales, parques empresariales, universidades o municipios con conexiones limitadas de transporte público, compartir coche puede marcar la diferencia.

En estos entornos, donde el autobús o el tren no siempre llegan o lo hacen con poca frecuencia, el vehículo privado suele ser la única opción realista para muchos trabajadores y estudiantes.

Compartir el trayecto permite reducir la dependencia del vehículo individual y facilitar alternativas de movilidad sin necesidad de construir nuevas infraestructuras, una ventaja frente a soluciones que exigen grandes inversiones y años de obras.

Ahorro para el bolsillo

Más allá de la reducción de emisiones, el coche compartido también tiene un impacto directo en la economía de los ciudadanos, ya que permite repartir el gasto en combustible y otros costes asociados a los desplazamientos diarios.

En un contexto en el que el transporte supone un gasto recurrente para miles de familias españolas, aprovechar mejor los vehículos que ya circulan combina sostenibilidad medioambiental y ahorro económico.

A ello se suman los Certificados de Ahorro Energético (CAE). A través de este sistema, los usuarios de Tribbu pueden acceder a incentivos económicos por los trayectos compartidos que cumplan los requisitos establecidos, lo que refuerza el beneficio de este modelo.

Incentivos por compartir

Los CAE son un mecanismo regulado en España desde 2023 que acredita ahorros de energía final, de forma que cada certificado equivale a un kilovatio hora ahorrado. Las actuaciones que reducen el consumo pueden generar estos certificados y obtener una compensación económica.

De esta manera, una decisión cotidiana como compartir el viaje al trabajo puede traducirse en un ahorro individual y, al mismo tiempo, generar un impacto medioambiental positivo a escala colectiva.

«Cuando hablamos de descarbonizar el transporte, solemos pensar en sustituir vehículos, pero también debemos preguntarnos si estamos aprovechando bien los que ya tenemos», señala Paloma Martín, CEO y cofundadora de Tribbu.

Una empresa nacida en Madrid

Tribbu nació en 2019 en Madrid de la mano de cuatro jóvenes emprendedores, bajo el nombre de Hoop Carpool. La plataforma conecta a personas que comparten rutas similares en sus trayectos cotidianos para optimizar el uso de los coches privados.

Hoy opera en España, Portugal, México, Colombia, Perú, Panamá y Guatemala, y continúa su expansión internacional con el objetivo de que compartir coche sea tan habitual y sencillo como coger un autobús.

«Compartir coche permite reducir emisiones, costes y energía desde el primer trayecto, sin esperar a grandes transformaciones de infraestructura», añade Martín, quien concluye que «lo importante es conseguir que una decisión individual, repetida miles de veces, se convierta en un cambio colectivo»