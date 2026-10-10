Algo huele mal en la Antártida: las heces de los pingüinos están acelerando el deshielo

Los pingüinos de la Península Antártica se han encontrado con un marrón que no se esperaban. La causa está en su propio guano, que fertiliza las floraciones de algas verdes, fenómeno que a su vez contribuye a un oscurecimiento de la nieve con repercusiones muy negativas para el continente helado.

Como explica el efecto albedo, cuanto más oscura es una superficie, más radiación solar absorbe, lo cual significa más calor para acelerar el deshielo. Investigadores de varias universidades estadounidenses han analizado este vínculo entre excrementos y derretimiento de la nieve en un estudio publicado en Journal of Geophysical Research Biogeosciences.

Componente crucial

«La relación entre la fauna silvestre, los nutrientes y las algas de la nieve es un componente crucial que falta en las proyecciones de expansión de las áreas libres de hielo en la Antártida», explica Alia Khan, biogeoquímica de la criosfera en la Universidad de Colorado Boulder y autora principal del estudio.

«Sin tener en cuenta estos efectos de oscurecimiento biológico, es probable que estemos subestimando la rapidez con la que se derriten los mantos de nieve costeros y la velocidad con la que se expandirá el terreno libre de hielo en la Antártida», alerta la científica.

Nieve roja y verde

Khan y su equipo se centraron en las algas de la nieve antártica que cambian de color y que crecen con tanta densidad en algunas zonas que la nieve adquiere un tono rojo o verde según las circunstancias.

Cuando abundan los nutrientes, las algas se mantienen activas, llenando sus células de pigmentos verdes como la clorofila para intensificar la fotosíntesis, mientras compiten por crecer lo máximo posible durante el breve verano antártico. Esta nieve verde absorbe un 40% más de energía que la nieve blanca y limpia.

Por otro lado, cuando los nutrientes escasean o las condiciones son adversas, las algas se repliegan, produciendo pigmentos rojos similares a los de un protector solar para protegerse del sol y detener su crecimiento. Esta nieve roja absorbe aproximadamente un 20% más de energía solar que la nieve blanca.

Muestras de algas

El equipo recolectó muestras de algas de nieve rojas y verdes a lo largo de la costa de la Península Antártica Occidental. Elise Ryan, autora principal del estudio, y otros miembros del laboratorio de Khan contaron las células de algas en cada muestra de nieve bajo el microscopio y extrajeron los pigmentos y nutrientes de cada una.

En las zonas donde las células de algas presentaban predominantemente pigmentos verdes, los investigadores descubrieron que la nieve contenía mucho más fosfato, un nutriente esencial presente en el guano, que en las zonas donde las algas presentaban predominantemente pigmentos rojos.

«Este hallazgo vincula la cadena alimentaria marina con la ecología de la nieve», afirma Khan. La científica explica que, tras alimentarse de criaturas marinas, los pingüinos y otras aves esparcen los nutrientes resultantes, incluido el fosfato, sobre la nieve costera en forma de excremento. «El guano de pingüino actúa como fertilizante… que alimenta estas densas floraciones de algas verdes en la nieve».

Cambio climático

Por si todo lo anterior no fuera ya bastante motivo de preocupación para los pingüinos de la Antártida, hay que añadir otro factor a la ecuación: el cambio climático, que está poniendo en riesgo la supervivencia de varias especies, como el pingüino barbijo, llamado así por la delgada franja negra que cruza la parte baja de su cabeza, de oreja a oreja y por debajo de la barbilla.

Así lo evidencia otra investigación, en este caso del British Antarctic Survey (BAS), el instituto de investigación polar del Reino Unido, que ha alertado de la pérdida de más de medio millón de pingüinos barbijo en la isla antártica de Zavodovski, en las Islas Sandwich del Sur.

Esta isla ostentaba el honor de albergar la mayor colonia de pingüinos del mundo, compuesta casi en su totalidad por pingüinos barbijo y pingüinos macaroni. Pero, tras la pérdida de más de una cuarta parte de su población, es posible que haya perdido este título en favor del Cabo Adare, en el mar de Ross.

Cambios en el océano

El BAS ha publicado el resultado de esta investigación en la revista Current Biology , donde asegura que la erupción volcánica de la isla en 2016, que depositó humo y ceniza en las laderas inferiores del volcán, no explica la disminución progresiva de la población de pingüinos.

En cambio, los investigadores apuntan como causa principal a los cambios en el océano Austral provocados por el calentamiento global, que están alterando el suministro de alimento de los pingüinos barbijo.

Krill antártico

«Nuestros datos de seguimiento muestran que (los pingüinos barbijo) prefieren alimentarse en aguas más frías al noroeste de la isla, donde esperarían encontrar kril antártico, la presa que constituye la mayor parte de su dieta», detalla Norman Ratcliffe, ecólogo especializado en pingüinos del BAS y director de la investigación.

«El problema es que, con el calentamiento de las aguas, el kril se ha desplazado hacia el sur, al mar de Weddell. La capa de hielo marino al sur y la falta de islas adecuadas para anidar impiden que los pingüinos barbijo sigan al alimento», concluye el investigador. Su equipo ha descubierto una alarmante disminución del 63% en los nidos de pingüinos barbijo entre 2011 y 2025.