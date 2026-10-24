Valladolid premia la calefacción que respira: un 50% menos de IBI por instalar aerotermia o geotermia

Calentar la casa con la energía que flota en el aire de la calle, o con el calor que guarda el subsuelo, podría salir más barato en Valladolid a partir de 2027. El Ayuntamiento quiere premiar con rebajas fiscales a los vecinos que apuesten por la aerotermia y la geotermia.

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado esta semana en Madrid su propuesta de bonificaciones fiscales para estas tecnologías durante el VI Foro de la Bomba de Calor, organizado por la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) e Iberdrola.

La propuesta municipal para 2027 contempla una bonificación del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante cuatro años y del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), siempre que se cumplan los requisitos fijados en las ordenanzas.

Del sol al aire

Hasta ahora, este tipo de incentivos estaba reservado a la energía solar. De hecho, las ordenanzas fiscales de Valladolid para 2025 ya recogían una bonificación del 50% de la cuota íntegra del IBI durante los cuatro primeros años tras instalar placas solares.

La novedad es que el Consistorio pretende extender esos mismos beneficios a las instalaciones de aprovechamiento de la energía ambiente, fundamentalmente la aerotermia y la geotermia, dos sistemas que ganan terreno en la climatización de viviendas y edificios.

En la presentación de sus ordenanzas fiscales para 2027, el Ayuntamiento presume de situar a Valladolid a la vanguardia en estas dos tecnologías, con un descuento que se aplicará conforme a los requisitos que fijen las correspondientes ordenanzas.

Qué es la aerotermia

La aerotermia es un sistema de bomba de calor que extrae la energía térmica contenida en el aire exterior, incluso con temperaturas bajas, y la utiliza para dar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria a una vivienda.

La geotermia funciona con un principio similar, pero aprovecha el calor estable que almacena el subsuelo. Sus instalaciones requieren perforaciones o captadores enterrados, lo que encarece la obra inicial aunque ofrece un rendimiento muy constante.

Ambas tecnologías funcionan con electricidad y no queman combustibles dentro del edificio. Por eso se consideran clave para descarbonizar la calefacción, uno de los grandes focos de emisiones del parque residencial español.

Un camino legal accidentado

La posibilidad de que los ayuntamientos bonifiquen estas instalaciones no ha sido sencilla. El Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, permitió por primera vez a los municipios aplicar rebajas en el IBI y el ICIO a la aerotermia y la geotermia, y no solo a la energía solar.

Sin embargo, aquella norma duró poco. El Pleno del Congreso tumbó el conocido como decreto antiapagones en julio de 2025, con 183 votos en contra frente a 165 a favor, lo que eliminó estas bonificaciones.

La medida volvió de la mano del Real Decreto-ley 7/2026, que entró en vigor el 22 de marzo de 2026 y fue convalidado por el Congreso el día 26. Su artículo 44 modifica la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para que las ordenanzas puedan bonificar hasta el 50% del IBI y hasta el 95% del ICIO.

Un foro para la bomba de calor

El encuentro donde Valladolid expuso su propuesta se celebró el 21 de octubre en el Espacio Maldonado de Madrid, coincidiendo con el Día de la Bomba de Calor, bajo un lema centrado en la soberanía, la equidad y el futuro energético.

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, participó en la mesa de debate Energía que protege el futuro sostenible, junto a Javier Revuelta, de Wood Mackenzie, y Patxi Calleja, director de Regulación de Iberdrola España.

La sesión estuvo moderada por la directora general de AFEC, Marta San Román, y abordó el papel de las administraciones locales en el impulso de medidas fiscales ligadas a la eficiencia energética y la descarbonización de los edificios.

Más allá del ahorro

Durante el foro también se analizaron los efectos de este tipo de incentivos en la eficiencia energética de los edificios y en la reducción de las emisiones asociadas a las instalaciones térmicas, uno de los grandes retos de la transición energética.

Los participantes destacaron además su impacto en la actividad económica de sectores vinculados a la instalación, la ingeniería, la rehabilitación y el mantenimiento, que podrían ver crecer la demanda de proyectos.

En la práctica, el descuento del ICIO se aplica al pedir la licencia de obra de la instalación, mientras que la rebaja del IBI se nota en el recibo anual de la vivienda durante los cuatro años previstos por la propuesta.

La decisión, en manos municipales

Conviene recordar que estas rebajas no son automáticas en toda España. Las bonificaciones del IBI y del ICIO no son obligatorias y dependen de que cada ayuntamiento las apruebe en sus ordenanzas.

La reforma estatal también facilita la vida a las comunidades de vecinos. Instalar sistemas renovables comunes o privativos, incluidas la aerotermia y la geotermia, puede acordarse con el voto de un tercio de los integrantes de la comunidad.

La participación de Valladolid en el foro se enmarca en el debate sobre los instrumentos fiscales que pueden emplear las administraciones locales para acelerar la transición energética y la mejora de la eficiencia de los edificios.