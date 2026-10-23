El sencillo truco para que tu móvil te avise de todos los radares de la DGT durante el puente de Todos los Santos

En nuestro país hay 3.621 radares de tráfico, según las estimaciones del último «Observatorio de radares en España», elaborado por la empresa Coyote. De ese total, 2.472 son fijos, 600 controlan los semáforos, 295 son de tramo y 254 vigilan el uso del cinturón y del teléfono móvil al volante. Estas cifras reflejan el aumento de los dispositivos de control en las carreteras españolas, con un crecimiento del 37 % desde 2021.

En cuanto a la ubicación, el 44% de los radares se encuentra en vías urbanas, mientras que el 32% está instalado en carreteras secundarias y el 24% restante, en autopistas. Por comunidades autónomas, Baleares registra el mayor incremento porcentual, con un 33,78%, seguida de Asturias, con un 25,59%. También destacan Cataluña, con un aumento del 21,29 %; Extremadura, con un 21,21%, y Andalucía, con un 20,97%. Por otro lado, Cataluña, Andalucía y Castilla y León vuelven a situarse como las tres comunidades autónomas con mayor número de radares de tráfico.

Operación de la DGT ‘Todos los Santos’

Las carreteras que pueden registrar más desplazamientos durante el puente de Todos los Santos se encuentran en distintas comunidades autónomas. En Andalucía, las vías afectadas son la AP-4, AP-7, A-4, A-7, A-44, A-45, A-49, A-66, A-92, A-92M y MA-20. En Aragón, se prevé una mayor afluencia en la AP-2, AP-68, A-2 y A-23, mientras que en Asturias destacan la A-8, A-64, A-66 y N-634. Por su parte, en Baleares, las carreteras con mayor intensidad de circulación serán la Ma-1, Ma-19 y Ma-20, y en Cantabria, la A-8, A-67, S-10 y S-30. En Castilla-La Mancha, las vías más afectadas serán la AP-36, A-3, A-4, A-5, A-30, A-31, A-40, A-41 y A-42; mientras que en Castilla y León se espera un aumento del tráfico en la AP-1, AP-6, A-1, A-6, A-52, A-62, A-66, A-67 y N-630.

En la Comunidad de Madrid, la circulación será más intensa en la AP-6, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 y M-40. Asimismo, en la Comunidad Valenciana, las carreteras señaladas son la AP-7, A-3 y A-7, y en Extremadura, la A-5 y A-66. En Galicia, las vías que podrían concentrar más vehículos son la AP-9, A-6, A-8, A-52, A-55 y N-550. Por otro lado, en La Rioja, se prevé una mayor intensidad en la AP-68, N-111 y N-232, mientras que en Navarra destacan la AP-15, A-1, A-10, A-12, A-15, A-21, N-121 y N-121-A. Por último, en la Región de Murcia, las carreteras con mayor volumen de tráfico serán la AP-7, A-7 y A-30.

Detectores, inhibidores y avisadores

Los detectores e inhibidores de radar están completamente prohibidos en España. Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico, el 21 de marzo de 2022, se sanciona tanto su utilización como el hecho de llevarlos instalados en el vehículo. Sin embargo, es importante distinguirlos de los avisadores de radar, que sí son legales. Estos últimos incluyen los GPS y las aplicaciones móviles que utilizan bases de datos publicadas por la propia DGT para señalar la ubicación de los radares fijos y de tramo y alertar al conductor cuando se aproxima a ellos.

Los detectores de radar son dispositivos capaces de rastrear y localizar radares cercanos. Llevarlos instalados en el coche o utilizarlos constituye una infracción grave, cuya multa asciende a 200 euros y conlleva la pérdida de tres puntos del carnet de conducir. Los inhibidores, por su parte, van un paso más allá, ya que no sólo localizan los radares, sino que también interfieren en su funcionamiento para intentar anularlos. Tanto su instalación como su uso constituyen una infracción muy grave, que puede conllevar una sanción de hasta 6.000 euros y la retirada de seis puntos del permiso.

Google Maps

Activar los avisos de radares de la DGT en Google Maps es un proceso muy sencillo. La aplicación permite recibir alertas sobre radares fijos, móviles y de tramo, además de notificaciones relacionadas con accidentes, obras y retenciones.

Una vez abierta la aplicación, accede a los ajustes de navegación y revisa las opciones de alertas disponibles. Según la versión y el dispositivo, los avisos pueden aparecer directamente en el mapa durante la ruta, sin necesidad de activar una opción específica para todos los radares. Cuando te aproximes a uno de ellos, Google Maps puede mostrar una advertencia visual y, en determinados casos, emitir una alerta sonora. Además, la aplicación permite aprovechar las contribuciones de otros usuarios, que pueden informar de incidencias como accidentes, retenciones y determinados controles de velocidad. Estas notificaciones ayudan a conocer mejor las condiciones del trayecto, aunque la información puede no estar siempre actualizada o incluir todos los radares.

Pere Navarro, director de la DGT, lo tiene claro: «la única forma de bajar la velocidad para reducir accidentes, aquí o en otro país, son los radares». El exceso de velocidad está relacionado con el 22 % de los accidentes de tráfico en España, mientras que la reducción del límite a 30 km/h en zonas urbanas contribuyó a disminuir los siniestros un 14%. Sin embargo, el balance de 2025 ofrece una imagen menos favorable: murieron 1.775 personas en carreteras urbanas e interurbanas.