El automóvil europeo planta cara a la ofensiva de las marcas chinas en el Salón del Automóvil de París. Peugeot, Citroën, Renault, Dacia, Volkswagen, Cupra, Mercedes-Benz, smart y Volvo son algunas de las más de 20 marcas del Viejo Continente que han convertido la gran cita de la automoción en la capital francesa en un escaparate para exhibir su músculo industrial. Entre las principales novedades destacan el prototipo inspirado en el mítico Citroën 2 CV y el regreso del fortwo, que vuelve bajo el nombre de smart #2, en una edición marcada por la pugna entre los fabricantes europeos y sus rivales asiáticos.

Los fabricantes europeos se han convertido en los principales protagonistas, a pesar de que los fabricantes automovilísticos chinos han duplicado su presencia en el Auto Show de París, sumando nuevos lanzamientos a los que ya son unos habituales, como es el caso de BYD, Omoda o Geely.

El Citroën 2 CV, la recuperación del clásico modelo de la firma gala, se ha convertido en la gran estrella del Salón de París. Con este concept car, Citroën no reproduce un icono: reinventa una idea que conserva toda su vigencia. Un coche eléctrico más accesible, sencillo e ingenioso que devuelve la libertad y la alegría al centro de la movilidad. Un nuevo 2 CV, fiel al espíritu del original pero diseñado para el futuro: totalmente eléctrico, fabricado en Europa y disponible a un precio de 15.000 euros.

Fiat no se ha querido quedar atrás y también ha tirado de clásicos. El Fiat Multiplay reinventa la movilidad para una nueva era, explorando cómo un vehículo puede adaptarse sin problemas a las necesidades cambiantes de la vida moderna. Combinando la versatilidad de una camioneta con la comodidad y flexibilidad de un SUV, desafía las categorías automotrices tradicionales mediante una arquitectura configurable diseñada en torno a las personas y las experiencias compartidas. Inspirado en el revolucionario Multipla, el Multiplay ofrece una visión audaz del futuro de la firma italiana, uniendo accesibilidad, inclusión e innovación para reinventar la movilidad.

Mientras, Peugeot con el E-T16 CONCEPT reinventa el mito de la era eléctrica, transformando una leyenda en una experiencia única y futurista que ofrece un placer excepcional al conducir. Un objeto instantáneamente reconocible, instintivamente deseable y diseñado para generar emociones poderosas. Un modelo que abre un nuevo capítulo en la rica herencia deportiva de la firma del león, llevando el rendimiento más allá que nunca sin perder el objetivo: generar la máxima emoción y ofrecer un placer excepcional al conducir.

Fiel a la cita, Renault celebra el espíritu de los coches para vivirlos y presenta una gama completamente renovada, reflejo de una estrategia tecnológica apoyada en dos pilares fundamentales: la electrificación y la hibridación. Con una oferta integral de vehículos electrificados, concebidos para responder a las nuevas necesidades y estilos de vida de los clientes, Renault mantiene su ambición de desarrollar automóviles innovadores, deseables y pensados para el día a día.

Entre las novedades destacan el nuevo Megane E-Tech eléctrico, Trafic E-Tech eléctrico, una versión hiperpersonalizada de Renault 5 Turbo 3E y la serie limitada Rafale Hypnotic.

También jugaba en casa Alpine, que ha presentado el Alpine A310 Vision, que se trata de un prototipo único inspirado en el Alpine A310, que reinterpreta su espíritu a través de una visión contemporánea y retrofuturista.