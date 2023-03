Ford ha presentado el nuevo Explorer. Un SUV de tamaño mediano 100% eléctrico que llegará a los concesionarios a finales de este año por menos de 45.000 euros. Un modelo que marca el camino hacia la completa reinvención de la marca norteamericana, ya que se trata del primer coche cero emisiones ‘made in Europe’, que ya se puede reservar y probar -de forma virtual- en la web de la marca. Aún son muchos los detalles que están por desvelar pero el Explorer podría superar los 500 kilómetros de autonomía y hasta tres variantes de potencias mecánicas.

En OKDIARIO no nos hemos podido resistir y hemos hecho la prueba online a falta de algunos meses para probarlo en primera persona, en la que hemos apreciado el aspecto poderoso de parte frontal con las letras esculpidas -acompañadas de la nueva identidad corporativa- con un tamaño que no es agresivo para lo que acostumbra un conductor europeo, ya que este SUV de cinco puertas y cinco plazas mide 4,46 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,60 metros de alto.

Las primeras sensaciones son las de un coche grande, con un espacio interior sobresaliente para viajar cinco personas cómodamente, pero con proporciones contenidas en comparación con otros modelos con los que nos tiene acostumbrados la marca estadounidense. Su exterior aerodinámico captura el espíritu y el estilo del emblemático SUV americano de Ford para una nueva era eléctrica.

Su estilo exterior futurista combina con un interior ultramoderno que incluye materiales de primera calidad y sostenibles, como unos estilizados asientos deportivos y una sofisticada barra de sonido más propia de concept cars revolucionarios que de vehículos familiares.

Interior con gran almacenamiento

Por su parte, el diseño interior está preparado para la aventura, ya que cuenta con una capacidad de almacenamiento de unos 470 litros con todos los asientos en posición elevada convierten al nuevo vehículo eléctrico de Ford en la opción ideal para explorar la ciudad y más allá. La consola de 17 litros situada entre el asiento del conductor y el del acompañante puede alojar un ordenador portátil de 15 pulgadas.

El sistema de infoentretenimiento SYNC Move 2 del nuevo Explorer 100% eléctrico no sólo mantiene conectados a los ocupantes, sino que además incorpora una pantalla táctil de 15 pulgadas móvil que se desliza hacia arriba y hacia abajo para adaptarse al conductor, a la vez que esconde un espacio de almacenamiento privado para objetos de valor.

Para aumentar el confort, el equipamiento de serie incluye asientos delanteros y volante calefactados, asiento del conductor con masaje y control de climatización, lo que posibilita al conductor y al copiloto seleccionar la temperatura por separado. Incluso entrar al crossover resulta fácil gracias al acceso sin llave de serie y al portón trasero manos libres.

Sólo 25 minutos de carga

Por el momento, Ford no ha querido confirmar la autonomía de este nuevo lanzamiento y nos hará esperar unos meses para conocer cuáles son algunos de los datos clave su primer eléctrico ‘made in Europe’. No obstante, tal y como han confirmado fuentes de solvencia a OKDIARIO, esta cifra podría superar los 500 kilómetros de autonomía, ya que es un modelo que se quiere orientar a la aventura, dentro de tarjet femenino.

Lo que sí que sabemos es que el Ford Explorer ofrece una capacidad de carga rápida del 10% al 80% en sólo 25 minutos 1 y el acceso, para el año que viene, a 500.000 puntos de recarga en toda Europa. La carga puede ser rápida y sencilla, ya sea en ruta o en casa. El Explorer es capaz de ayudar a localizar las paradas más convenientes en la carretera. La carga en casa puede programarse para utilizar la electricidad en horas de menor coste, así como para disfrutar de una batería completamente llena y de un habitáculo calentito antes de iniciar la marcha en las primeras horas de la mañana.

Disponible con tracción integral o con propulsión trasera, el Explorer también ofrece una serie de elementos pensados para garantizar que el conductor y los pasajeros se sienten tanto en la salida como en la llegada a su destino igual de frescos y relajados.

Ayudas a la conducción

Los avanzados sistemas de asistencia al conductor incluyen, por primera vez en un Ford para Europa, el cambio de carril asistido para cambiar de carril de forma suave y segura con solo pulsar una palanca de intermitentes, y el asistente de salida despejada, que avisa de los ciclistas que se acercan antes de abrir las puertas en los concurridos centros urbanos.