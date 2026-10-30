Los mecánicos expertos lo recomiendan: «Este botón casi nadie lo utiliza, pero es fundamental si quieres respirar aire limpio en tu coche»

Hay un botón en el salpicadero de muchos coches que pasa prácticamente desapercibido para la mayoría de los conductores. Aunque está presente en numerosos modelos, no todo el mundo conoce su verdadera utilidad ni sabe en qué situaciones conviene utilizarlo.

Se trata del botón de recirculación del aire, una función del sistema de climatización que permite controlar la entrada de aire procedente del exterior y aprovechar el que ya se encuentra dentro del habitáculo. Su uso puede resultar especialmente útil durante los meses de verano.

Botón de recirculación de aire

#coches #compraventadecoches #concesionario ♬ original sound – Aria/niah @todococheselche ¿Usabas este botón o te acabas de enterar de para qué sirve? 👀 La recirculación de aire puede venirte muy bien cuando vas detrás de un camión, pasas por una zona con mucho polvo o notas olor a humo en la carretera. Actívala durante esos momentos para evitar que entre tanto aire de fuera al habitáculo. Eso sí: no conviene llevarla puesta siempre, especialmente si vais varias personas dentro o se empañan los cristales. ¿Tú lo utilizabas? Te leo en comentarios. #cochesdeocasion

El sistema de climatización del vehículo toma aire del exterior, lo enfría a través de un gas refrigerante y lo distribuye por el habitáculo hasta alcanzar la temperatura deseada. Sin embargo, cuando hace mucho calor en la calle, el proceso de enfriamiento es mucho más lento. En este contexto, para que el aire acondicionado funcione de manera eficiente, los mecánicos recomiendan seguir una serie de pautas.

Lo primero es arrancar el motor y, si el coche ha estado aparcado al sol, bajar las ventanillas durante unos minutos para expulsar el aire caliente acumulado en el interior. Cuando la temperatura del habitáculo haya bajado un poco y se haya renovado el aire, es momento de encender el aire acondicionado. Transcurridos varios minutos, se puede activar el botón de recirculación para que el sistema utilice el aire que ya está enfriado dentro del vehículo. De esta manera, consigue reducir la temperatura más deprisa, ya que que no tiene que enfriar continuamente el aire caliente que llega del exterior. Además, puede contribuir a reducir ligeramente el consumo de combustible al disminuir el esfuerzo del compresor.

La función de recirculación consiste en bloquear temporalmente la entrada de aire exterior mediante el cierre de las tomas de ventilación. Algunos modelos incorporan sensores de calidad del aire que activan esta opción automáticamente cuando detectan contaminación en el ambiente. Sin embargo, no es aconsejable mantenerla activarla durante demasiado tiempo, sobre todo cuando viajan varios ocupantes. Por esta razón, muchos fabricantes incorporan un sistema que desconecta automáticamente la recirculación después de aproximadamente 10 minutos.

En cualquier caso, durante el invierno no es recomendable utilizar el modo de recirculación, ya que puede dificultar la renovación del aire del habitáculo y provocar que los cristales se empañen. En el modo de entrada de «aire fresco», el sistema hace pasar el aire exterior por el radiador de la calefacción antes de que llegue al habitáculo. Esto ayuda a desempañar las ventanillas con mayor rapidez, ayudando a mantenerlas despejadas durante el trayecto.

Por otro lado, los expertos también insisten en la importancia de mantener limpios los filtros del sistema de ventilación y climatización del vehículo y sustituirlos respetando los intervalos de mantenimiento recomendados por el fabricante. Si no se realiza esta tarea periódicamente, pueden acumular suciedad, humedad y microorganismos que terminen afectando a la calidad del aire que respiramos dentro del coche, especialmente cuando utilizamos la función de recirculación.

Finalmente, es preferible no fumar mientras está activada esta función; el humo del tabaco puede depositarse en el evaporador del sistema de climatización y dejar residuos que, con el tiempo, favorecen la aparición de olores desagradables en el interior del vehículo.

Otras funciones desconocidas

Algunos vehículos incorporan un menú de diagnóstico oculto que permite consultar información técnica sobre su funcionamiento. Entre los datos que puede mostrar se encuentran la temperatura del motor, la presión del aceite, posibles códigos de avería y otros parámetros del vehículo. Para acceder a esta función, normalmente es necesario pulsar una combinación concreta de botones del salpicadero o del panel de control, aunque el procedimiento varía según la marca y el modelo.

Por otro lado, algunos modelos cuentan con retrovisores equipados con un sistema antideslumbrante que reduce automáticamente la intensidad de la luz de los faros de los coches que circulan por detrás. Esta tecnología evita que los destellos molesten al conductor, especialmente durante la conducción nocturna, y permite mantener una mejor visibilidad de la carretera, mejorando así la seguridad al volante.

Finalmente, determinados vehículos cuentan con una función que permite cerrar todas las puertas del vehículo pulsando dos veces consecutivas el botón de bloqueo situado en el mando o en el puesto del conductor. Esta opción puede resultar especialmente útil en una situación de emergencia.