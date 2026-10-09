En la historia de más de un siglo de Lancia, que este año celebra su 120 aniversario, hay un nombre que evoca inmediatamente elegancia, innovación y confort: Gamma. Justo 50 años después, ese nombre vuelve a ser protagonista con el estreno mundial del Nuevo Lancia Gamma, un crossover fastback de proporciones elegantes y una zaga afilada. Con 4,67 metros de largo, 1,89 metros de ancho y 1,63 metros de alto, marca el regreso de la marca al corazón del mercado europeo, concretamente al segmento C-UV, el más vendido en Europa y el segundo más importante de Italia.

Concebido para el mercado europeo, fabricado en Italia y diseñado para exhibir la experiencia industrial, la tecnología avanzada y la auténtica excelencia Made in Italy, el nuevo modelo hereda simbólicamente el legado cultural de los grandes vehículos insignia de Lancia del pasado, pero alineado con las necesidades de movilidad actuales.

Nuevo Lancia Gamma

El nombre refuerza la tradición de Lancia de nombrar sus vehículos con letras del alfabeto griego clásico, creando un hilo conductor que une los gloriosos orígenes de la marca con su capítulo más reciente, totalmente enfocado en el futuro de la movilidad.

Construido sobre la plataforma multienergía STLA Medium de Stellantis, el Nuevo Gamma es el resultado de una fórmula única compuesta por seis ingredientes cuidadosamente equilibrados. El primer ingrediente es su estilo de carrocería crossover fastback, una configuración única en el segmento y un reflejo de una marca que mira hacia un futuro sostenible. Su silueta fluida y emotiva es a la vez altamente funcional y notablemente eficiente.

La eficiencia misma es el segundo ingrediente. Gracias a un coeficiente de resistencia aerodinámica de tan solo 0,25, el mejor de su clase, el Nuevo Gamma ofrece algunas de las cifras de consumo de energía más bajas del segmento, demostrando una vez más que para Lancia, la elegancia siempre está respaldada por la sustancia.

El tercer ingrediente es el espacio interior, expresado a través de una cabina espaciosa, diseñada para acoger generosamente a los ocupantes a la vez que ofrece a los pasajeros traseros el mejor confort de su clase.

Los dos ingredientes siguientes se centran en la experiencia de propiedad diaria, marcada por el estilo y el gusto por los que Italia es reconocida mundialmente. Vivir con el Nuevo Gamma significa elevar las rutinas diarias a través de una experiencia gratificante, comenzando con el acabado de entrada, que ya incluye las mejores características de serie del segmento. A medida que se asciende en la gama, los clientes descubren aún más innovación, sofisticación y las tecnologías más avanzadas disponibles en su categoría.

Finalmente, el sexto y último ingrediente es el regreso del HF Integrale tras treinta años de ausencia: la versión insignia que trae de vuelta a la carretera la esencia pura de la deportividad Lancia, combinando rendimiento y aplomo con el refinamiento que siempre ha distinguido a la marca italiana. Evoca de inmediato los días de gloria de los años 70 y 80, cuando extraordinarios coches de carretera y máquinas de competición imbatibles llevaron el nombre de Lancia a todos los rincones del mundo, convirtiéndola, hasta el día de hoy, en la marca más exitosa en la historia del Campeonato Mundial de Rally.

Detrás de cada uno de estos ingredientes se esconden cifras récord, empezando por una aerodinámica excepcional que, combinada con una resistencia a la rodadura extraordinariamente baja de tan solo 4,7 kg/t, redefine los estándares de la categoría. La versión totalmente eléctrica ofrece una autonomía de más de 740 kilómetros, mientras que la híbrida emite solo 120 g/km de CO₂.

La amplitud del habitáculo es igualmente impresionante, con un maletero líder en su clase de 560 litros y un 25% más de espacio para las piernas en los asientos traseros para los pasajeros de la segunda fila. Todo esto se complementa con un equipamiento de serie sin igual que incluye pantallas duales de 10 y 16 pulgadas, capacidades de conducción autónoma de nivel 2, el sistema SALA PRO, modos Relax, Energize y Entertainment, y reconocimiento de voz natural con tecnología SALA HUB.

Una versión superdeportiva

En cuanto al Gamma HF Integrale, sus prestaciones son extraordinarias: 350 CV, que aumentan a 375 CV con la batería cargada por encima del 90 %, tracción a las cuatro ruedas, aceleración de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos sin derrape, suspensión adaptativa de serie y una autonomía de hasta 676 kilómetros. Estos logros ponen de manifiesto la solidez de un proyecto validado a través de 720.000 kilómetros de pruebas y una firme visión de sostenibilidad: más del 60 % de los materiales utilizados en el interior son de origen sostenible, lo que supone más de 600 kilogramos de materiales ecológicos a bordo.