La justicia de Estados Unidos ha rechazado el intento del Grupo Volkswagen de frenar una demanda a Scout Motors, interpuesta por la Asociación de Concesionarios de Automóviles Nuevos de California, contra los planes de la empresa de vender de forma directa a los consumidores. La marca de todoterrenos eléctricos del gigante alemán pretendía comercializar sus modelos sin recurrir a distribuidores independientes, práctica que vulnera la legislación de California.

Tal y como han explicado fuentes cercanas a la situación, a OKDIARIO, Scout Motors planeaba comercializar sus todoterrenos eléctricos directamente a los compradores, mediante su propia web y centros de venta. En lugar de recurrir a los concesionarios independientes, como ya hace Volkswagen con sus marcas tradicionales en Estados Unidos, con el objetivo de controlar la venta y la relación con el cliente sin depender de terceros.

Los distribuidores sostienen que Volkswagen no puede eludir estas limitaciones mediante Scout, una compañía perteneciente al grupo, para vender vehículos al margen de sus redes comerciales tradicionales. La demanda, que sigue su curso, también advierte del impacto que este sistema puede tener sobre los concesionarios y sus trabajadores, al reducir el papel de los establecimientos independientes en el proceso de venta.

Intento de Volkswagen de frenar una demanda

Lo cierto es que la ley AB 473 de California, aprobada en 2023, impide que un fabricante con una red de concesionarios franquiciados utilice una empresa vinculada para competir directamente con ellos en la venta de vehículos. Una restricción que, según la justicia de Estados Unidos, no puede eludir el gigante alemán creando una marca independiente sobre el papel, pero perteneciente al mismo grupo.

Scout Motors es un fabricante de automóviles estadounidense y una filial independiente del Grupo Volkswagen. La firma alemana obtuvo los derechos del nombre Scout, utilizado originalmente en los vehículos todoterreno International Scout de International Harvester, al adquirir el fabricante de camiones Navistar en 2021, y relanzó Scout como marca en 2022.

La compañía está desarrollando dos vehículos todoterreno, el SUV Scout Traveler y la camioneta Scout Terra, que se ofrecerán como vehículos eléctricos de batería o con un extensor de autonomía de gasolina. Modelos que se fabricarán en una planta en construcción en Blythewood, Carolina del Sur, pero que no está previsto que lleguen a los mercados europeos.

Crisis en la industria del automóvil en Alemania

Una situación con la que el fabricante automovilístico alemán se enfrenta a un nuevo problema, al que hay que sumar la profunda crisis que atraviesa Volkswagen por los efectos derivados del desembarco de las marcas chinas en los distintos mercados europeos, la caída de las ventas y el aumento de los gastos por la regulación impuesta por Bruselas. Prueba de ello es que la compañía con sede en Wolfsburgo prepara el despido de 100.000 personas y el cierre de cuatro fábricas.

Por su parte, Volkswagen y Scout han intentado que el procedimiento judicial sea desestimado. Scout defiende que opera como un fabricante independiente y que es responsable del diseño, la ingeniería y la producción de sus vehículos. Sin embargo, el rechazo de las nuevas mociones mantiene abierta la disputa judicial, sin que ello suponga que el tribunal haya declarado probado un incumplimiento de la legislación.

Papel de los concesionarios

La batalla en California vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el papel de los concesionarios en la transformación de la distribución del automóvil. La venta directa permite a los fabricantes controlar la relación comercial con los clientes, pero choca con las normas de determinados mercados y con los intereses de las redes de distribución tradicionales.

El caso también recuerda las tensiones que el modelo de agencia ha provocado en Europa entre fabricantes y concesionarios, especialmente por el reparto de responsabilidades, los márgenes comerciales y el control de los precios.