La DGT lo confirma: esta infracción concentra más del 40% de las multas por distracciones al volante y te puede costar 6 puntos del carnet

Durante la última campaña de vigilancia, que tuvo lugar entre el 5 y el 11 de octubre, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil interpusieron 9.245 denuncias por distracciones al volante. El 42,3% se debieron al uso del teléfono móvil, una infracción que supone la retirada de seis puntos del carné de conducir, según el Reglamento General de Circulación. Cuando se manipula el móvil mientras está colocado en un soporte y sin sujetarlo con las manos, la sanción puede ser de 200 euros y la pérdida de tres puntos del carné de conducir.

Durante esa semana, los agentes inspeccionaron 422.927 vehículos y denunciaron a 9.126 conductores por cometer distintas infracciones relacionadas con distracciones al volante. Entre las sanciones registradas, la DGT contabilizó 441 multas por conducir con cascos o auriculares conectados a dispositivos de sonido. Asimismo, se impusieron 421 denuncias a conductores que se abrochaban el cinturón de seguridad mientras circulaban. Por otro lado, se formularon 257 denuncias por leer al volante, 136 por buscar objetos con el vehículo en marcha, 112 por distraerse con el resto de ocupantes, 83 por conducir comiendo y 29 por fumar.

Multa por utilizar el teléfono móvil al volante

Según el Ministerio del Interior, hablar por teléfono mientras se conduce, incluso utilizando el manos libres, reduce la atención al volante. Durante la llamada, el conductor puede dejar de percibir el 40% de las señales, su velocidad media disminuye un 12%, el ritmo cardiaco aumenta bruscamente y el tiempo de reacción se alarga.

Sujetar el teléfono móvil con la mano mientras se conduce constituye una infracción grave, sancionada con 200 euros de multa y la retirada de seis puntos del permiso de conducir. Esta penalización está vigente desde la reforma de la Ley de Tráfico de 2022, cuando la pérdida de puntos pasó de tres a seis. La norma también se aplica si el vehículo está detenido en un semáforo en rojo, en un atasco o esperando en un cruce, ya que sigue formando parte de la circulación aunque no esté en movimiento.

El móvil debe colocarse en un soporte que no reduzca la visibilidad ni interfiera con los airbags o los mandos del vehículo. Sin embargo, acciones como cambiar de canción, ajustar el GPS o responder a un mensaje pueden acarrear una multa de 200 euros y la pérdida de tres puntos del carné.

Es fundamental diferenciar entre ambas infracciones:

Sujetar el móvil con la mano mientras se conduce supone una multa de 200 euros y la pérdida de seis puntos del carné.

Mientras, manipular la pantalla del teléfono, aunque esté colocado en un soporte, puede conllevar una sanción de 200 euros y la retirada de tres puntos.

El artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación determina que «el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos».

📢 Resultados #CampañaEspecialControlYVigilancia de #Distracciones (5-11 octubre): 🟨 Los agentes de la #ATGC han controlado 422.927 vehículos y han formulado 9.245 denuncias.

❌🤳 El 42,3% fueron por utilizar indebidamente el teléfono móvil. ℹ️https://t.co/ZnYxg4Lopk https://t.co/fq1PmLalUr — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 19, 2026

Uno de los datos más destacados del Estudio Emotional Driving 2024 revela que el 62,8% de los españoles utiliza el teléfono móvil mientras conduce. Aunque el 40% reconoce hacerlo de forma ocasional, un 17,2% consulta el dispositivo varias veces durante el trayecto, mientras que un 4,7% lo utiliza con frecuencia. Además, un 0,9% admite que no consigue apartar la atención del móvil para concentrarse plenamente en la carretera.

«La distracción del conductor es un factor de riesgo importante en el tráfico. Ésta ocurre cuando la atención se desvía de las actividades necesarias para conducir de forma segura hacia una actividad que compite por la atención. La distracción puede ser de tipo visual, auditiva, física y/o cognitiva y estar producida por acciones como interactuar con los pasajeros, usar el teléfono/móvil, comer o ajustar los sistemas del vehículo.

El teléfono móvil es una de las fuentes más comunes de distracción para los conductores. La prevalencia autodeclarada del uso del móvil mientras se conduce en 22 países europeos es del 51% para dispositivos manos libres, 22% para conversaciones con el teléfono en la mano y 23% para leer mensajes o revisar redes sociales. La distracción tiene efectos negativos en el rendimiento al conducir ya que los conductores distraídos suelen desviarse más, tener tiempos de reacción más largos y con más frecuencia pasan por alto información del entorno de tráfico», alerta la DGT.

El organismo dirigido por Pere navarro recuerda que utilizar el móvil al volante puede hacer que se recorran cientos de metros sin prestar atención a la carretera. A una velocidad de 120 km/h, responder a una llamada supone avanzar hasta 266 metros sin mirar, mientras que enviar un WhatsApp puede elevar esa distancia a 600 metros. Por su parte, marcar un número de teléfono implica recorrer unos 466 metros sin prestar la debida atención a la conducción.