Jensen Huang ha dejado su cargo como consejero delegado del gigante de los chips Nvidia tras los escándalos relacionados con varias infidelidades, que incluían una relación con una presunta espía china y que han provocado un desplome de las acciones de la compañía en los últimos días. Una situación que pone en jaque la carrera por el coche autónomo.

Así lo han explicado fuentes del sector, en conversaciones con este diario, que han señalado que «Nvidia se ha convertido en un proveedor tecnológico estratégico para los fabricantes de automóviles que están desarrollando sistemas de conducción autónoma». «En determinados proyectos, proporciona una parte fundamental de la tecnología que permite que el coche interprete su entorno, tome decisiones y circule sin necesidad de conductor», han añadido.

«Si la compañía atraviesa una crisis de dirección, estrategia o financiación, podría generar incertidumbre sobre el desarrollo y la evolución de esas tecnologías, afectando de lleno al desarrollo del coche autónomo», han insistido.

La apuesta de las marcas de coches por la IA

Mercedes-Benz amplió su colaboración con Nvidia el 16 de octubre de 2026 para desarrollar sistemas de conducción automatizada de nivel 3 y 4. La alianza incluye la arquitectura informática Hyperion, el software de conducción autónoma Alpamayo, los sistemas de seguridad Halos y la integración con el sistema operativo propio MB.OS.

Mercedes ha definido a Nvidia como su socio estratégico más importante en conducción automatizada. Por tanto, cualquier problema de continuidad tecnológica sería relevante para sus planes.

Por su parte, Volkswagen Vehículos Comerciales figura entre los fabricantes que están mostrando aplicaciones de movilidad autónoma sobre Nvidia Hyperion. La tecnología puede utilizarse para desarrollar vehículos automatizados y futuras flotas de robotaxis.

Mientras, Volvo amplió su alianza con Nvidia en octubre de 2026 para incorporar su arquitectura Hyperion, Halos OS y Alpamayo Stack a futuros vehículos. El objetivo es mejorar la conducción automatizada en situaciones complejas, desde autopistas hasta tráfico urbano y aparcamientos.

Las citadas fuentes explican que la salida de Jensen Huang de Nvidia puede generar dudas sobre la continuidad de la estrategia de la compañía, la toma de decisiones y las inversiones futuras, la confianza de los fabricantes en un socio tecnológico estratégico, así como la competencia con otros proveedores de chips y plataformas de IA.

No obstante, es importante destacar que los proyectos no se paralizan automáticamente por la salida de un CEO. De hecho, Siemens ha asegurado este 12 de noviembre que sus proyectos con el gigante de chips continuarán independientemente de quién dirija la compañía.

Desde el lunes, cuando los mercados conocieron las primeras informaciones sobre la vida privada de Huang, Nvidia ha perdido alrededor de 700.000 millones de dólares en capitalización bursátil.

Escándalo de Nvidia

El escándalo empezó por el vínculo mantenido entre el CEO de Nvidia y la empresaria Alice Huang, cuya empresa compraba chips avanzados a la empresa estadounidense, y que, según las informaciones de los diarios The New York Times y Financial Times, la mujer ha estado bajo vigilancia de los servicios secretos estadounidenses porque habría sido captada por China. El Gobierno chino, sin embargo, ha tachado este mismo lunes tales alegaciones de «pura invención y calumnia».