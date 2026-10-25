El sector del alquiler de coches alerta de una subida de los costes del 20% por los efectos derivados del alza del precio del combustible y el aumento de la factura final en los seguros de los vehículos este año. Un aumento de los gastos de las empresas de rent a car que se ha aliviado por el incremento de las reservas ante la llegada de más turistas a España.

Así lo ha explicado desde la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Feneval), en conversaciones con este diario, que, además, han reclamado la necesidad de reforzar el reconocimiento del sector del alquiler de vehículos y avanzar hacia un marco regulatorio estable que permita a las empresas afrontar con garantías los desafíos de la movilidad.

«Los precios se han desbordado con una subida del 20% por los efectos derivados de la inflación, no encontramos personal adecuado y los seguros también nos preocupan», han explicado.

Aumento de los precios de los combustibles

La tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán había propiciado que los carburantes se acercaran a los máximos que registraron durante el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

Tanto es así que llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 103,89 euros, unos 26,54 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,55 euros. Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio supone un desembolso actualmente de unos 97,9 euros, unos 16,34 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,56 euros.

El encarecimiento de los seguros de los vehículos se ha convertido en otro de los principales factores que presionan los costes de las empresas de alquiler de coches. El aumento de las primas obliga a las compañías a destinar una mayor parte de su presupuesto a asegurar sus flotas, un gasto especialmente relevante en un negocio que depende de disponer de cientos o miles de vehículos en circulación. Esta subida reduce los márgenes de las empresas y añade presión sobre la rentabilidad, en pleno aumento de los robos de automóviles en el sector.

Fortalecer la representación empresarial

En este contexto, la patronal de las empresas de alquiler de coches ha insistido en la importancia de fortalecer la representación empresarial y poner en valor la contribución de una actividad que conecta personas, facilita los desplazamientos turísticos y profesionales e impulsa la economía de los distintos territorios. Para ello ha insistido en la necesidad de poner el foco en dos grandes compromisos: reforzar el prestigio y el reconocimiento social del rent a car y las VTC, y fortalecer la unidad del sector.

Además, ha puesto de manifiesto que la evolución del mercado exige adaptar las soluciones a las necesidades de los clientes, la competitividad empresarial y los costes asociados a las nuevas tecnologías, al tiempo que ha defendido una mayor colaboración entre el renting y el alquiler de vehículos.