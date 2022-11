La temporada otoño-invierno 2022 ha llegado pisando fuerte en lo que al plano estilístico se refiere. Desde que comenzó el mes de septiembre, muchas han sido las firmas que han ido llenando su página web y sus tiendas físicas de un sinfín de prendas y accesorios que ya se han coronado como un must have de cara a los próximos meses, y es precisamente lo que les ha ocurrido a los mocasines. Y es que, aunque estos zapatos ya fueron los reyes de todos los armarios en el año 2016, lo cierto es que han vuelto a llegar, pero esta vez prometen quedarse.

Como no podía ser de otra manera, Zara ya se ha encargado de sacar a la luz sus diferentes tipos de mocasines para todos los gustos. Estos zapatos no son otros que aquellos sin cordones que suelen fabricarse en piel o ante, contando también de manera opcional con cierta plataforma o hebillas a modo de adorno. Un diseño de lo más elegante que los nativos norteamericanos utilizaban desde antaño y que ahora es popular en todos los rincones del planeta, aunque en ocasiones pueden llegar a ser un tanto difíciles de combinar.

Si ya te has hecho con tus mocasines pero aún no encuentras el momento perfecto para ponértelos, no te preocupes. En LOOK hemos hecho una recopilación de todas las maneras que existen para que estos se conviertan en tus zapatos favoritos. Y es que, resulta un tanto extraño combinarlos por primera vez con un calcetín blanco, la moda más reclamada de las últimas semanas, así que tenemos varias alternativas para que des el salto definitivo sin miedo alguno.

Una de las primeras ideas es la de hacer uso de los mocasines en compañía de un pantalón negro, ya sea de pinzas o de traje. Estos cortes suelen ser los que mejor sientan a los zapatos de este tipo, razón por la que irás cogiendo confianza con ellos. Si te atreves a más, prueba a ponértelos junto a un vestido corto negro y medias también negras a tono, creando así un total look de lo más elegante con el que serás el centro de todas las miradas.

Si ya has superado estos dos pasos, otro de los definitivos es el de ponerte los mocasines junto a calcetines del mismo color, es decir, en la mayor parte de ocasiones, negros. Esto creará una sensación similar a la de las botas que te resultará familiar, y que hará que la próxima vez quieras decantarte por unos calcetines blancos. Aunque eso sí, si quieres combinar estos complementos de la mejor manera posible, en LOOK te recomendamos que hagas también uso de una prenda en color blanco o claro en la parte superior de tu outfit, para que así el resultado no tenga un contraste tan alto y todos las tonalidades estén en perfecta armonía con el resto del conjunto textil que hayas elegido.