El esperado 2021 por fin ha comenzado por lo que seguro que muchas personas no solo piensan en la salud, con respecto a la pandemia, sino que además, una de las resoluciones que suele ser común es la de perder peso. Veamos entonces cómo podemos comenzar a dejar atrás el peso acumulado durante las Navidades. Conoce ahora la dieta de año nuevo que te permitirá comenzar este 2021 con mayor ligereza.

Dieta de año nuevo: Cómo comenzar el 2021 perdiendo peso

En primer lugar, es útil recordar que pesar más después de un almuerzo o cena importante es completamente fisiológico. Por este motivo, no hay necesidad de asustarse si te sientes hinchada o hinchado después de las vacaciones de Navidad y todas las indulgencias permitidas (añadiendo además que todavía nos queda por celebrar el Día de Reyes con su famoso roscón).

El lado positivo, de hecho, es que para volver al peso inicial con una dieta de año nuevo no es necesario comprometerse mucho, simplemente habrá que volver a la dieta habitual. Incluso si te has pasado con la comida realmente y has cogido mucho más del peso deseado (superando los dos kilos), tampoco te será difícil perderlo porque mientras comías el metabolismo ha podido subir y ahora, volviendo a un régimen normal, el peso tenderá a disminuir debido a una menor ingesta de calorías.

Por supuesto, esto no significa que tengas que seguir llenándote de dulces y platos pesados. Además de correr el riesgo de empezar a engordar de verdad, la salud también puede sufrir. De hecho, los alimentos que son demasiado grasos, azucarados o salados son malos para el cuerpo por más de una razón. Pero veamos qué hacer para empezar a adelgazar desde este primer día del año.

Adiós a los dulces durante un tiempo

El primer consejo es dejar de lado todos los alimentos dulces que pueden provocar la tentación. Después del festín de los últimos días, de hecho, eliminar los azúcares será bastante difícil. Mejor hacerlo de forma paulatina, quizás limitándote a un trozo del roscón de reyes y dejar todo lo duce de lado para el resto del mes. Una vez llegue febrero, habrás recuperado el peso y seguramente podrás volver al dulce que ya comías antes de Navidad (aunque en el caso de que fuera tu perdición, es mejor controlarse).

Di no a los alimentos envasados

Del mismo modo, los alimentos envasados ​​y especialmente salados deben guardarse. Si los eliminas de la dieta, ayudarás a reducir la retención de agua, lo que conducirá automáticamente a la pérdida de peso, ya que la mayor parte de este se compone por exceso de líquidos.

¿Qué comer entonces?

Por la mañana puedes empezar con un vaso de agua caliente con limón o un té verde sin azúcar seguido de un desayuno nutritivo que te mantendrá con energía durante la mayor parte de la mañana. Un ejemplo sería un yogur griego con fruta picada o una taza de leche de soja con 30 gramos de cereales integrales. Los amantes de los salados pueden optar por una rebanada de pan integral con yogur griego y una cucharadita de mermelada sin azúcar.

A media mañana debes tomar algo que sea ser ligero, por lo que las mejores opciones pueden ser un yogur desnatado, una fruta como una manzana o si lo prefieres, un poco de pavo. Una rebanada de pan integral con queso bajo en grasa también puede ser una solución viable.

Para el almuerzo, una ensalada con proteínas magras y grasas buenas a base de aceite de oliva virgen extra o un puñado de frutos secos estará bien. Todo debe ir acompañado estrictamente de agua natural y como máximo de un café sin azúcar, solo para cerrar la comida.

La merienda siempre puede estar a base de yogur o con una infusión para acompañar con un par de bizcochos integrales o con dos galletas también integrales. En el caso de no querer algo más ligero, siempre puedes elegir tomar algo de fruta o también, un simple zumo de naranja.

Por último, la cena debe ser ligera. El pescado a la plancha con una guarnición de verduras y una fruta es ideal. Esta cena la podemos alternar con otras ideas o propuestas como una ración de queso bajo en grasa o huevos, siempre acompañado de verduras. También son excelentes las sopas de verduras, seguidas de frutas.

¿Y si te acuestas tarde? Es mejor romper el ayuno con un refrigerio ligero que puede ser una taza de leche semidesnatada o tipo vegetal siempre que sea sin azúcar o con un trozo de pan integral y un par de cucharadas de ricotta magra.

No te olvides del agua

Sumando a todo esto la hidratación adecuada y por tanto bebiendo al menos un litro y medio de agua natural al día y un poco de movimiento, adelgazar con esta dieta de año nuevo será un paseo y también podrás darte algún que otro capricho siempre que te limites a momentos muy puntuales.