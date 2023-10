Las cinco mejores ideas de manicura para unas uñas de Halloween 2023

¡Llega la noche más terrorífica del año! Y como hemos adoptado ya esta fiesta para disfrazarnos y dar mucho miedo, queremos saber las ideas de manicura para unas uñas de Halloween 2023.

Deben ir acorde con nuestro atuendo o si queremos sólo llevar este detalle para ofrecer un toque algo distinto.

La manicura para unas uñas de Halloween 2023

Tándem naranja y negro

Como sabes en esta fiesta, triunfa el negro, pero también el naranja gracias al símbolo de la calabaza para esta fiesta y también para dar a entender que estamos en agosto.

Por ello el tándem compuesto por el naranja y el negro es, sin duda, el dúo cromático que triunfa durante la fiesta más terrorífica del año: Halloween.

Vitry propone lucir una mani-pedi en estos tonos, perfectos para combinar con cualquier disfraz u outfit a juego con esta fecha tan señalada del calendario. Así puedes pintarte una uña de cada color y seguro que triunfas.

Letras de sangre

Según Ma Belle Salón, unas sangrientas letras en color rojo son perfectas para las fans del terror. Puedes optar por colocar un mismo texto en todas las uñas o hacer un guiño a una de tus películas favoritas como Scream.

Para ello vamos a necesitar una laca de uñas de color rojo. Puede ser de diversos tonos y aplicar una letra o palabra encima. Aquí es donde es mucho más complicado.

Metalizado en tendencia

Aunque no lleves nada que esté relacionado con el terror, siempre puedes aplicarte unas lacas de uñas metalizado en gris, plata o bien dorado. Así vistas como quieras, tanto si te disfrazas como si no, ese toque algo de brillo con glitter es la alternativa perfecta si quieres ir a la moda, y dar un toque no demasiado atrevido en estos días.

Postizas

Sin duda, son las uñas que van a gustar más a la cantante Rosalía. Son para un disfraz o porqué sí, porque nos gusta y queremos realmente llamar la atención en estas fiestas donde casi todo está permitido. Es mejor que vayas a un profesional del centro de belleza, porque aplicar estas uñas tan largas no siempre es fácil.

Detalles neon

Aunque cada vez más en desuso, (porque es protagonista el metalizado), los detalles neon también se pueden incorporar en Halloween 2023. Así por la noche te verás seguro. Con una base negra y colocar detalles de temática spooky en amarillo o verde hará de tus uñas el centro de atención.