El mundo de la cultura sigue de luto tras el triste fallecimiento de Verónica Forqué. Ha pasado una semana desde que la asistenta de la actriz llamara al número de emergencias para notificar lo ocurrido. Eran las 12:49 cuando encontraban el cadáver de la intérprete, sin signos de violencia y sin indicios de participación de otras personas. Una noticia que ha dejado completamente abatida a su hija, María Iborra. Este jueves, la joven ha compartido una carta de despedida que ha hecho pública a través de la revista Shangay.

«Mi madre vino a dar luz. No se ha ido, solo está en otra habitación. No tiene cuerpo, pero su energía está más presente que nunca, porque ahora es omnipresente. Cuando necesito un abrazo se lo pido, tú puedes hacerlo también», comienza diciendo. María destaca el aura de la actriz y reflexiona sobre su marcha. «Decidió irse a un plano más elevado, y no material, para seguir con su misión de llenarnos de luz», dice el escrito.

Además, ha querido eliminar todo tipo de tabúes sobre un tema tan delicado como es el suicidio y afirma que, “está muy estigmatizado por la influencia de la Iglesia”. “¿Por qué alguien no puede acabar con su vida, si es suya? Quién mejor que uno mismo para decidir que no quiere seguir más… Tengamos respeto. “Hay que respetar su decisión porque aquí su misión había acabado”, añade María Ibrorra.

«La muerte no existe. Ahora mi madre está conmigo y con todos los que la aman. Te siento y, nos vemos pronto, en la siguiente etpa por que la vida dura un segundo», termina diciendo.

Días antes de su muerte, Verónica Forqué participaba en un desfile para apoyar a su amigo y compañero de Masterchef Celebrity, Eduardo Navarrete, quien se quedó completamente desolado al enterarse del fallecimiento de la actriz. Nada más salir a la luz que la artista había tomado la decisión de terminar con su vida, numerosos rostros conocidos la homenajearon a través de las redes sociales.

«No puedo creerlo de verdad. ¡Te voy a echar tanto de menos amiga mía!Tú sonrisa eterna , tú desorden maravilloso, tu mirada de niña eterna. Qué día más triste para la cultura y para quienes te quisimos mucho», expresó Toñi Moreno. Terelu Campos, también quiso dedicarle unas especiales palabras. «Desolada por tu pérdida,y q suerte y afortunada me siento porque la vida te pusiera en mi camino. He recibido tanto amor de ti, tantas palabras bonitas, y q generosa has sido con todas las cosas q me decías de mi hija. ¡Siempre serás una grande entre las grandes! Te quiero amiga, serás una estrella en el cielo para poderte ver», dijo con mucha tristeza.