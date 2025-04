Luis Fernández desmiente su romance con Verónica Sánchez

Si bien semanas atrás se había hablado sobre un romance entre Luis Fernández y Verónica Sánchez, ahora todo apunta a que nada más lejos de la realidad. De hecho, el propio actor se ha pronunciado al respecto en su última aparición pública.

Luis Fernández ha acudido a la inauguración de una tienda de moda en Sevilla y en el marco de esta cita se ha sincerado sobre este asunto que lo ha colocado en la primera plana mediática. Al ser preguntado por los periodistas congregados, el intérprete indicó que no son pareja. «Es algo que hubo como en el aire, pero yo nunca he confirmado y ella tampoco. De hecho, lo desmiento. No somos pareja», ha indicado.

Luis Fernández posando en un evento en Sevilla. (Foto: Gtres)

Al mismo tiempo ha comentado que «nunca» han sido pareja. «Fue algo que salió ahí, pero no… No es cierto», ha añadido. Por otro lado, también ha querido recalcar la buena relación que mantienen. «Claro, somos compañeros. Estamos muy unidos», ha proseguido.

Luis Fernández y Verónica Sánchez posando. (Foto: Gtres)

Las palabras de Verónica Sánchez

En marzo, Verónica Sánchez concedió una entrevista en la que precisamente habló sobre su vínculo con Luis Fernández. Y aseguró que no estaban en una relación, dando así portazo a todo tipo de rumores sobre que estaban inmersos en una historia de amor.

«Somos muy buenos amigos, muy buenos compañeros, nos vemos todo lo que podemos todos, quedamos, las chicas tenemos mucha constancia en vernos y contarnos nuestras cositas y apoyarnos mutuamente, es muy bonito», contó en Semana.

Fue el pasado mes de junio cuando saltaron todas las alarmas sobre una posible relación entre los actores. De esta manera, tanto Verónica Sánchez como Luis Fernández han dado portazo a cualquier habladurías sobre un presunto idilio entre ellos.

Luis y Verónica han trabajado juntos en la exitosa serie de La favorita 1922, ficción de Telecinco en la que Verónica interpreta a Elena Valmonte, una mujer que vive una vida privilegiada, pero infeliz dentro de su matrimonio. Junto a su doncella se traslada a Madrid, enclave en el que se refugian en un local de un restaurante cerrado. Elena decide reabrirlo y contacta con Julio (personaje interpretado por Luis Fernández), el propietario, que le alquila el restaurante sin informarla de la letra pequeña. Surge entonces el amor entre los citados personajes. Un amor que, por ahora no ha traspasado la pantalla.