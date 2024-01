Elsa Pataky y Miguel Ángel Muñoz: derroche de complicidad en la escapada del actor a Australia

Fue a este último concierto, precisamente, al que asistió Muñoz en compañía, según adelantó Chic, de María Partida, más conocida en redes sociales como Meriloves. «Fueron vistos cogidos de la mano en el recital del artista, y apartados de su grupo de amigos», entre los que destacaban los actores Adrián Lastra y Clara Chaín, o el modelo Juan Betancourt. Si bien Miguel Ángel Muñoz no quiso compartir nada sobre esa noche en sus redes sociales, María, que reúne a más de cien mil seguidores en Instagram, no pudo disimular la emoción y publicó varios vídeos de algunas de sus canciones favoritas de Gordon Matthew Thomas Sumner -su verdadero nombre-, quien se desempeñó inicialmente como bajista y, más tarde, como cantante y voz líder del grupo musical The Police, formando luego su propia banda. La influencer, eso sí, no hizo pública ninguna fotografía junto al intérprete de 100 días con la Tata o Tensión sexual no resuelta.