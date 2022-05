¿Cómo usar el ácido glicólico, que parece estar muy de moda, si tienes una piel sensible? Este es un aliado precioso para la salud y la belleza de la piel pero es también un ácido que mal utilizado puede tener algunas consecuencias, especialmente si nuestra piel suele ponerse roja o se irrita con cualquier producto que nos apliquemos. Conozcamos mejor en qué consiste el ácido glicólico y cómo usar de la forma correcta para tener una piel resplandeciente.

Ácido glicólico: qué es

El ácido glicólico es un ácido carboxílico que pertenece a la categoría de alfa hidroxiácidos (AHA) naturales. Proviene de la caña de azúcar y parece tener gran poder exfoliante dando como resultado una piel tersa y suave.

Las capas superficiales de nuestra piel a menudo se componen de muchas impurezas. Esta sustancia consigue penetrar y eliminarlos a todos. El ácido glicólico es capaz de favorecer el cambio de células y formar una capa limpia, libre de imperfecciones. Por ello, las cremas o sérums de ácido glicólico pueden resultar muy útiles para conseguir una piel más sana, bonita y suave.

Sin embargo, hay que tener cuidado con su uso. Este producto es delicado y hay errores que deben evitarse. Veamos a continuación, pues, más detalles y algunos consejos sobre su uso.

Ácido glicólico: cómo usarlo en la piel

Hoy en día podemos encontrar muchos productos a la venta a base de este ácido pero en el caso de que tu piel sea sensible o no estés acostumbradas todavía a su uso, es mejor elegir una concentración que no supere el 10%. De hecho, lo correcto es optar por que un médico nos de o nos prescriba productos con un mayor porcentaje de este producto aunque generalmente nos aconsejará que comencemos con una baja concentración. En cualquier caso, generalmente se utiliza tanto para combatir las arrugas como para tratar la piel seca y algunas dolencias relacionadas con ella.

Sin embargo, este producto debe usarse sobre la piel por la noche , después de desmaquillarse y lavarse bien. A la mañana siguiente es útil usar un protector solar si tienes que salir porque se sabe que el exfoliante hace que la piel sea más sensible. Es muy importante elegir la crema o el sérum , no utilizar los dos. Además, no tiene por qué ser una aplicación continua en el tiempo. Es mejor hacer ciclos de un mes con un tiempo de retiro.

La aplicación de este producto es muy sencilla. Se humedece la piel con agua tibia y luego se aplica una pequeña cantidad de producto . Ten en cuenta que cuanto mayor sea la cantidad, más profundamente penetrará en la piel.

Por supuesto que no debemos exagerar. La acción exfoliante es muy buena para la piel al eliminar las células muertas, pero si se usa en exceso puede irritar la piel. Así que, atento a todos estos pasos y, como siempre, lo mejor es consultar a un especialista para que nos explique si en nuestro caso es adecuado usar este ácido o qué cantidad concreta es la apropiada.