Todo el mundo conoce a Darth Vader de Star Wars desde hace casi 50 años, pero ¿qué significa realmente «Darth»?

Pocos villanos han inspirado tanto respeto y presencia como el antagonista principal de Star Wars, Darth Vader. Su voz, el traje, la música de John Williams, la revelación paternofilial con el protagonista… Desde su aparición en la cinta primigenia de 1977, el poderoso Jedi reconvertido a Sith ha sido la esencia viva de una franquicia que lanzó incluso una trilogía para explicar el origen del general imperial anteriormente conocido como Anakin Skywalker. Sin embargo, la mitología de la saga creada por George Lucas se extiende mucho más allá de las películas y muchos conocimientos o datos no llegan a explicarse en los guiones de la propiedad intelectual que controla Disney. Algo que, por ejemplo, poca gente reconoce es el significado oculto detrás del «darth» del malvado aprendiz de Palpatine.

Al ser el primer villano de la IP, fue también la primera vez que vimos un apelativo que, posteriormente, terminaría siendo un sobrenombre para todos y cada uno de los Sith que llegaron antes (a nivel cronológico) y después. Darth Vader, Darth Maul, Darth Tyranus (Conde Dooku), el código léxico que comparten los lóbregos rivales de la Fuerza y los Jedi no es una simple variante del término «Dark» (oscuro en inglés), sino un título que ostentan –casi a modo de caballería– la mayoría de dicho grupo.

¿Qué significa el sobrenombre «Darth» para un Sith?

No existe una respuesta concreta, pues aunque sabemos que no responde a un nombre de pila, la palabra puede tener varios significados, siendo la respuesta más compleja de lo esperado.

Tal y como cuentan en la Jedipedia, «Darth» es un título honorífico que expresa cierto grado de poder, renunciando a su nombre anterior y asumiendo así una nueva identidad comprometida fielmente con el lado oscuro. El más conocido es precisamente el de Darth Vader, a quien conocimos en las precuelas con el nombre de Anakin desde que era un niño en La amenaza fantasma hasta su transformación adulta en La venganza de los Sith.

Mucho más que un simple «Señor Oscuro»

La explicación que siempre se ha aceptado popularmente es la de la abreviatura de «Dark Lorth», juntando ambas palabras y quedándose el término en un simple «Darth». En el libro ‘Jedi vs. Sith: Una guía esencial hacia la Fuerza’, se mencionan otros dos orígenes posibles:

Darr tah : del idioma de la especie alienígena rakata, que proviene de las palabras «darr», que significa «triunfo», y «tah», que se traduce como «muerte». Es decir, quedaría algo así como «victoria sobre la muerte».

: del idioma de la especie alienígena rakata, que proviene de las palabras «darr», que significa «triunfo», y «tah», que se traduce como «muerte». Es decir, quedaría algo así como «victoria sobre la muerte». Daritha: De la misma lengua, el concepto en sí mismo significa «gobernante» o «emperador», haciendo posible que Darth terminase siendo una evolución plausible dentro de la mitología de Lucas.

¿Cuándo se estrena la próxima película de Star Wars?

Star Wars: Starfighter llegará a los cines el próximo 28 de mayo de 2027, con Ryan Gosling en el papel principal en una historia que transcurrirá un lustro después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker.