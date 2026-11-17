Han pasado cuatro años desde lo que, a priori, iba a ser el lanzamiento televisivo más esperado de la televisión moderna. Sin embargo, y con el reciente lanzamiento de su tercera temporada, El señor de los anillos: Los anillos de poder siguen sin ser aquella serie digna del universo creado por J.R.R. Tolkien. Tanto es así que, para enganchar de nuevo a la audiencia, la ficción dirigida por Patrick McKay y John D. Payne da un salto temporal de cinco años para agilizar una historia que en las dos anteriores temporadas parecía algo estancada.

Aunque el personaje de Galadriel (Morfydd Clark) siga siendo la protagonista principal, la nueva temporada de Los anillos de poder pone el foco en la figura de Sauron (Charlie Vickers) y en su guerra particular con los elfos, liderados por la poderosa guerrera y Elrond (Robert Aramayo). Pero, ¿cuándo se estrenan realmente todos los episodios? ¿Están ya todos disponibles? ¿Veremos como antaño un lanzamiento semanal? ¿Habrá más temporadas?

La tercera temporada de ‘Los anillos de poder’: fecha de estreno, número de capítulos y dónde verlos

A diferencia de las dos anteriores rondas de capítulos, Prime Video ha cambiado su estrategia de estrenos con la tercera temporada de Los anillos de poder. La primera temporada tardó siete semanas en emitirse de forma completa y la segunda, otras seis semanas. La tercer, en cambio, acelerará ese proceso con una disponibilidad íntegra en 14 días.

El pasado 11 de noviembre, Amazon lanzó los cuatro primeros episodios en un calendario de emisión que concluirá así:

18 de noviembre : 2 capítulos (5 y 6)

: 2 capítulos (5 y 6) 25 de noviembre: 2 capítulos finales (7 y 8)

El terminal también ha cambiado los días habituales de estreno. Antes, los episodios se emitían los jueves o los viernes y ahora, la tercera temporada. La decisión, según relatan medios como Forbes, trata de adaptar la serie al consumo tipo maratón y sobreponerse a la caída de audiencia que obtuvo la segunda temporada en las últimas temporadas de emisión.

Las principales novedades del regreso de ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’

El giro estratégico de su calendario de estrenos no es la única variación que llega de la mano de la tercera temporada de Los anillos de poder. El guion simplifica las tramas secundarias para ganar ritmo, alcanzando un tono más oscuro y adulto al abandonar temporalmente el arco de los pelosos. Por otra parte tendremos como ya avisaban sus carteles y tráilers promocionales, la aparición de los primeros Nazgûl y la forja del Anillo Único como eje central de la historia.