Robert De Niro, actor, sobre el éxito: «Cuando las cosas van bien, mantente calmado, porque todos somos prescindibles»

El actor Robert de Niro se ha convertido en uno de los más valorados de Hollywood y tienen millones de seguidores en todo el mundo. A sus 83 años sigue estando en activo y, por ahora, no tiene previsto retirarse de su actividad en el cine. De Niro cuenta con una experiencia de más de 100 películas a sus espaldas entre las que destacan sus interpretaciones en películas como Calles salvajes, Taxi Driver, Toro salvaje, Uno de los nuestros, El cabo del miedo, El padrino II o El irlandés. La última vez que le hemos visto en una película ha sido en Susurran tu nombre que se estrenó en Netflix el pasado 28 de agosto. A lo largo de su carrera el actor Robert De Niro ha lanzado muchas reflexiones en entrevistas y una de las que nos ha llamado más la atención es esta sobre el éxito: «Cuando las cosas van bien, mantente calmado, porque todos somos prescindibles».

El actor Robert de Niro pronunció esta frase durante una mesa redonda de actores en la que estaban también Tom Hanks, Adam Driver, Jamie Foxx, Adam Sandler y Shia LaBeouf organizada por el medio especializado The Hollywood Reporter que se publicó en enero de 2020. Con esta frase el actor respondió a la pregunta sobre qué consejo se darían a sí mismos basándose en sus largas trayectorias profesionales y el actor mencionó lo que le había aconsejado poco antes a su propio nieto. Sus palabras fueron los siguientes: «Simplemente mantén la calma. Cuando las cosas van bien, mantente calmado. No pienses que estás en la cima del mundo en ese sentido. Siempre hay que ser cauteloso porque he visto a gente ir y venir… Tienes que estar relajado, tomar lo bueno de tu vida y avanzar con cautela y cuidado… Es muy, muy importante no sobre extenderse cuando crees que lo has logrado, porque eso no existe. Todos somos prescindibles».

Con estas palabras el actor intentaba recordar a los presentes lo efímera que puede ser la fama y la necesidad de mantener siempre los pies en la tierra, incluso en los momentos de mayor éxito. De Niro había experimentado en sus propias carnes esos momentos de éxito en los que uno puede perder la cabeza y dejarse llevar por los cantos de sirena de la fama.

Los pinitos del actor en el cine

Robert De Niro nació en el distrito neoyorkino de Manhattan el 17 de agosto de 1943 y sus padres eran pintores y se separaron cuando él tenía solo tres años. Desde pequeño tuvo muy clara su vocación de actor y a los 16 años dejó la educación secundaria para estudiar interpretación en el Stella Adler Studio of Acting y luego en el Actors Studio de Lee Strasberg.

Su primera actuación en una película fue con solo 20 años en 1963 con el director Brian De Palma en la película The Wedding Party con el que mantendría una gran amistad. De Niro logró hacer durante los años 1960 varios trabajos en el teatro y en 1968 hizo su debut como actor en la película Saludos de Brian De Palma.

En 1973 logra un papel en Muerte de un jugador, con el que se le empezó a conocer por el público. Su primera gran oportunidad fue protagonizar Malas calles de Martin Scorsese, que fue la primera de toda una serie de papeles en sus películas.

Con Scorsese el actor Robert De Niro trabajó en películas como Taxi Driver (1976), New York, New York (1977), Toro salvaje (1980), El rey de la comedia (1983), Uno de los nuestros (1990), El cabo del miedo (1991) y Casino (1995). En 1974 De Niro es contratado para interpretar en El padrino II, dirigida por Francis Coppola, el papel del joven Don Vito Corleone y con este papel logró el Óscar al Mejor actor de reparto.

Una carrera de éxito

En los años ochenta ya se había consolidado como actor y de esta época se pueden citar películas como Toro salvaje (1980), Confesiones verdaderas (1981), El rey de la comedia (1982), Érase una vez en América (1984), Brazil (1985), La misión (1986), El corazón del ángel (1987), Los intocables de Eliot Ness (1987) o Huida a medianoche (1988), entre otras.

En los años noventa el actor mantuvo una actividad frenética y sorprendió a sus seguidores con sus papeles en películas como Cartas a Iris (1990), Despertares (1990), Caza de brujas (1991), Llamaradas (1991), Vida de este chico (1993), Una historia del Bronx (1993), Heat (1995). Fanático (1996), Los hijos de la calle (1996), La habitación de Marvin (1996), Jackie Brown (1997), Ronin (1998) y Una terapia peligrosa (1999), entre otras.

También en los 2000 siguió con esta actividad constante y es imposible citar todas sus películas. Entre ellas destacan Hombres de honor (2000), Los padres de ella (2000), Otra terapia peligrosa (2002), El enviado (2004), Los padres de él (2004), El buen pastor (2006), Todos están bien (2009), Machete (2010), Stone (2010), El lado bueno de las cosas (2012), La gran estafa americana (2013), El becario (2015), El comediante (2016) o El irlandés (2019), entre otras.