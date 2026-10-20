Primeras imágenes de ‘Matar a un oso’ la serie española que promete ser una de las más importantes de la temporada

Tras la gran acogida de El Castillo, Movistar Plus vuelve a dar de qué hablar con Matar un oso una nueva serie que se estrenará en diciembre, pero tendrá su premier mundial en el Festival de Valladolid. La producción está protagonizada porProtagonizada por Eduard Fernández, Maria Rodríguez Soto, Miki Esparbé, Pol López, Nora Navas y Àlex Monner, es un thriller policial de seis episodios inspirado en el caso real de la muerte del oso Cachou en el Valle de Arán. La plataforma ha mostrado ya el primer tráiler.

Inspirada en hechos reales, Matar a un oso arranca con la misteriosa muerte del oso Cachou en el Valle de Arán durante el confinamiento por la pandemia. El caso dio lugar a una investigación judicial sin precedentes en España, en la que la muerte del animal fue tratada como un asesinato, y sacó a la luz un conflicto que iba mucho más allá. A través de esta insólita investigación, la serie aborda el choque entre lo local y lo global, entre tradición y modernidad, y las distintas formas de entender nuestra relación con la naturaleza.

Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo conocieron la historia de Cachou a través de un artículo publicado en Le Monde y viajaron al Pirineo para conocer de primera mano a algunas de las personas implicadas. Sus testimonios les permitieron descubrir que, más allá de la investigación, el caso contenía el retrato de una comunidad, sus contradicciones y los conflictos que atraviesan su forma de vida. Esta mirada se traslada a la estructura de ‘Matar a un oso’, en la que en cada episodio se cuenta la historia desde el punto de vista de un personaje diferente.

El reparto está encabezado por Eduard Fernández, ganador de cuatro premios Goya (como actor protagonista por Marco y Fausto 5.0 y como actor de reparto por Mientras dure la guerra y En la ciudad) y de la Concha de Plata al Mejor Actor por El hombre de las mil caras; Maria Rodríguez Soto, ganadora de la Biznaga de Plata del Festival de Málaga y del Premio Gaudí a la Mejor Actriz Protagonista por Els dies que vindran; Miki Esparbé, nominado a los Premios de la Unión de Actores y Actrices como Mejor Actor de Reparto de Televisión por Anatomía de un instante; Pol López, ganador del Premio Feroz al Mejor Actor de Reparto por Nos vemos en otra vida y del Premio Gaudí al Mejor Actor Protagonista por Suro; Nora Navas, ganadora de los premios Goya a la Mejor Actriz Protagonista por Pa negre y a la Mejor Actriz de Reparto por Libertad, así como de dos premios Gaudí por Pa negre y Tots volem el millor per a ella; y Àlex Monner, ganador del Premio Gaudí al Mejor Actor Protagonista por Els nens salvatges.

Creadores de series como Crematorio, Premio Ondas a la Mejor Serie Española, y La Zona, Premio Feroz a la Mejor Serie Dramática, Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo vuelven a colaborar con los guionistas Daniel Remón y Pablo Remón con quienes ya trabajaron en Nos vemos en otra vida. Además, también participan en el guion Roberto Martín Maiztegui (también guionista de Nos vemos en otra vida) y Clara Botas (guionista de La Ruta). Jorge Sánchez-Cabezudo dirige cuatro de los seis episodios y Borja Soler (creador de La Ruta) firma los otros dos.

La serie Original Movistar Plus tendrá su estreno mundial el viernes 23 de octubre en la jornada inaugural de la 71ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), con la proyección de sus tres primeros episodios. Además, competirá en la Sección Oficial Nacional del Festival Serielizados, donde también se proyectarán sus tres primeros episodios el martes 27 de octubre.