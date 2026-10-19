Pepe Navarro y Florentino Fernández sobre la demanda que les puso Chiquito de la Calzada: «Nunca pensamos en plagiarle»

Este lunes 19 de octubre, El Hormiguero ha recibido a Pepe Navarro y a Florentino Fernández, más conocido como Flo, para hablar del documental El otro Chiquito (sobre el gran Chiquito de la Calzada), que ya está disponible en Movistar Plus.

Florentino saltó a la fama como el imitador del genial humorista, aunque eso le hizo ganarse su enemistad y hasta tener problemas que se cuentan en el documental. Con ellos también repasarán el éxito televisivo que compartieron a mediados de los 90 en Esta noche cruzamos el Mississippi, programa que revolucionó la forma de hacer televisión y que provocó que millones de españoles se fueran muy tarde a la cama durante años. Además de las imitaciones, ambos vivieron en primera persona el surgimiento de otro fenómeno como fue La Veneno.

Motos les ha recordado que Chiquito, tras estar en Esta noche cruzamos el Mississippi (Telecinco), demandó a La sonrisa del pelícano (A3) por un personaje interpretado por Flo (Crispín Klander), por imitarle.

«Cuando apareció Chiquito en la televisión, hubo un antes y un después porque era alguien que contaba las cosas de una manera surrealista», ha comentado diciendo Florentino en el plató de El Hormiguero.

En La sonrisa del pelícano se inventó el país de Chiquistán (en homenaje a Chiquito), por lo que el humorista les demandó. Ante esta denuncia, Pepe Navarrio ha dicho: «Lo que queríamos era hacer una parodia general de España. Nunca se pensó en plagiar a Chiquito».

La demanda por el plagiar a Chiquito de la Calzada #PepeFloEH https://t.co/PxSRnwArMy — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 19, 2026

«Pepe nos dijo que nos habían demandado (una vez terminado el programa). Declaramos en paralelo. Me interrogó un juez y me dijo cosas muy surrealistas, me preguntó si había dicho cobarde, fistro o pecador (palabras míticas que utilizaba Chiquito) y yo le dije que sí.», ha dicho Flo. «Y mientras, Pepe (Navarro) se meaba de la risa», ha añadido el humorista.

La causa se archivó y, años después, Flo y Chiquito se encontraron en un anuncio de la marca Campofrío: «Nos dimos un abrazo y todo fue fenomenal, pero antes nos habíamos encontrado en Canal Sur y yo estaba supertenso». El humorista ha contado que cuando le vio en la cadena autonómica, Chiquito se subió a un coche, bajó la ventanilla, le pidió que se acercara y le dijo: «No engordes más».

Pepe Navarro ha confesado que Florentino Fernández y él estuvieron a punto de ser teloneros de la conocida banda de rock británica The Rolling Stones.

«Me lo pidió Mick Jagger cuando fui a entrevistar a los Rolling a Chicago», ha recalcado Pepe Navarro, asegurando que, si no les hubiesen quitado el programa que presentaba en 1997, se hubiese cumplido la petición.