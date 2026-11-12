La nueva saga de ‘Crepúsculo’ ya tiene actores principales: reemplazan a Robert Pattinson y Kristen Stewart en los papeles de Edward y Bella

En 2009 se estrenó la película Crepúsculo que estaba basada en la novela homónima de la escritora Stephenie Meyer y se convirtió en un éxito en las salas de cine de todo el mundo. Una cinta inolvidable dirigida por Chris Weitz que estaba protagonizada por los actores Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner. La saga de novelas de Crepúsculo de Stephenie Meyer consta cuatro novelas y todas se han adaptado Luna nueva en 2009, Amanecer en 2010, Amanecer Parte 1 en 2011 que adapta la primera mitad del cuarto libro y la segunda parte se estrenó en 2012. La buena noticia para sus seguidores de esta saga vampírica es que hay un proyecto para adaptar la novela Sol de medianoche (Bite to the Midnight Sun) que se publicó en España en 2020 a una serie animada. En esta novela se cuenta de nuevo la historia de amor del vampiro y la estudiante de instituto desde el punto de vista de Edward.

Este nuevo proyecto que adaptará la novela Sol de medianoche va a ser una serie de animación para adultos que se podrá ver en Netflix que encargó su producción a Lionsgate Television. Netflix ha confirmado que ya ha dado luz verde para dos temporadas y ya está en marcha. El guion está en manos de Sinead Daly, a la que conocemos por su trabajo en Tell Me Lies y The Walking Dead: World Beyond y la directora supervisora es Lynn Wang. En cuanto a Stephenie Meyer, la autora de la saga, está muy involucrada en el proceso creativo y está en este proyecto como productora ejecutiva junto a su equipo y a Lionsgate.

¿Quiénes darán sus voces a Edward y Bella?

Los actores que interpretaron a los protagonistas de la saga Crepúsculo fueron los actores Robert Pattinson y Kristen Stewart que se convirtieron durante años en las estrellas de moda para los adolescentes. Según la web Knight Edge Media, los actores Julian Grey y Sadie Stanley serán los que pondrán su voz a los protagonistas de la nueva serie animada Crepúsculo: Sol de medianoche. Estos dos actores serán los jóvenes que pondrán voz a Edward y Bella en la nueva serie animada.

Los dos actores son bastante jóvenes, pero ya han trabajado en varias producciones. Al actor Julian Grey, el cual interpretará el papel de Edward, le conocemos por haber interpretado a Klaus, el hijo adoptivo del villano Victor Strand y y su esposo Frank en la octava temporada de Fear The Walking Dead, el spin-off de The Walking Dead. También ha interpretado pequeños papeles en la serie de Netflix Godless dirigida por Scott Frank y también en Matrix Resurrections.

En cuanto a la actriz Sadie Stanley debutó como la protagonista en la película de acción real de 2019 Kim Possible. Además ha sorprendido por sus papeles en la película Karate Kid: Legends y las series The Goldbergs de 2020 a 2023, en la que interpreta el papel de Brea Bee, la novia de Adam Goldberg, Cruel Summer (2023), que protagonizó en el papel de Megan Landry y Criminal Minds (2025) en la que tuvo una aparición especial en la que interpretó el papel de Tia Ryder

El estreno de esta serie animada

Todavía no sabemos cuándo se estrenará la nueva serie animada sobre Crepúsculo: Sol de medianoche en la plataforma de streaming Netflix. Lo único que sabemos es que el proyecto está en marcha desde agosto de 2026 y los actores Julian Grey y Sadie Stanley fueron elegidos en secreto hace unos meses, según Knight Edge Media. Por lo tanto, como necesitará bastante tiempo de producción, como otras series animadas, lo más seguro es que será muy complicado que se pueda estrenar hasta mayo de 2027. Pero está claro que si la producción se retrasa, es posible que sus seguidores tengan que esperar hasta 2028 para ver esta nueva serie animada que adaptará Sol de medianoche.

Por lo tanto los seguidores de la saga no tendrán más remedio que esperar como poco hasta la primavera de 2027 para poder disfrutar de esta nueva serie animada que adaptará la novela Sol de medianoche de Stephenie Meyer. Por ahora lo único que pueden hacer los seguidores de esta mítica es volver a ver las cinco películas de la saga que están actualmente disponibles en las plataformas de streaming Netflix, Movistar Plus+ y Prime Video desde Lionsgate+.

Además de estas películas de la saga Crepúsculo en 2015 se lanzaron siete cortometrajes titulados The Storytellers: New Voices of the Twilight Saga. Estos cortometrajes han sido producidos por Lionsgate y supervisados por Stephenie Meyer en los que se explora el pasado de personajes como Alice, Esme, Jane y Benjamin antes de convertirse en vampiros. Los siete se pueden ver gratis y de forma completa en YouTube, tanto en su idioma original como con subtítulos en español.