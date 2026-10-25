Dos leyendas de Hollywood coinciden en que esta es la mejor película de todos los tiempos: «Tiene los mejores diálogos de la historia del cine»

Cada generación tiene su propia obra maestra cinematográfica. Pero, independientemente de la edad, hay títulos que trascienden al inexorable paso de la vida y que, lejos de empequeñecerse, agrandan su leyenda. Por eso, no resulta extraño ver cómo algunas películas siguen siendo las favoritas de millones de personas por mucho que su estreno se remonte cerca de la mitad del siglo XX. Nos referimos al largometraje predilecto de dos estrellas de Hollywood como Kurt Russell y Michael Caine: Casablanca.

Estrenada en 1942 y protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, Casablanca es uno de esos filmes que, como El padrino, Doce hombres sin piedad o El silencio de los corderos, uno debe ver al menos una vez en la vida. Porque pocas producciones han logrado ser tan redondas, con citas tan memorables como «De todos los cafés, de todos los pueblos, en todo el mundo, ella entra en el mío», «Tócala, Sam. Toca ‘El tiempo pasará’ o «Siempre nos quedará París». Y eso es algo que perfiles de edades y registros actorales tan diferentes como Russell o Caine han absorbido en su manera de entender el cine hasta el día de hoy.

Russell y Caine: prendidos del trabajo de Michael Curtiz

En el libro de Cindy Pearlman, You Gotta See This, Russell explicaba así su amor por Casablanca: «Es la película más emocionalmente satisfactoria jamás realizada, con los mejores diálogos de la historia del cine».

Para el actor de Death Proof, en el filme «todo es perfecto» y la opinión de Caine, tampoco dista demasiado del entusiasmo de su compañero de profesión: «Vi esta película cuando era pequeño. En aquel entonces pensé: ‘Esta es una de las mejores películas que he visto en mi vida’. Ahora, después de tanto tiempo, sigo pensando lo mismo. Es una película que te invita a verla una y otra vez. Todo el mundo debería verla al menos una vez en la vida».

¿De qué trata ‘Casablanca’?

La trama nos sitúa en los años 40. En plena Segunda Guerra Mundial, Casablanca se ha convertido en una ciudad a la que llegan huyendo del nazismo gente de toda Europa. Bajo este contexto, el objetivo de los espías alemanes es el líder de la resistencia, Victor Laszlo, cuya única esperanza es Rick Blaine, el propietario de ‘Rick’s Café’ y el antiguo amante de su mujer, Ilsa Lund. Ella y Rick se conocieron en París, pero la entrada de las tropas alemanas separó sus caminos.

En el rodaje nadie creía que estuviesen creando una obra maestra

Casi 85 años después de su estreno, la mayoría de cinéfilos siguen viendo el trabajo de Curtiz como uno de os títulos más emblemáticos de la historia del celuloide. No obstante, no es lo que el equipo de rodaje pensaba cuando la estaban filmando. De hecho, Casablanca nació en parte para imitar el éxito que había teniendo Argel (1938) de John Cromwell.

Si a eso se le suma un guion escrito sobre la marcha de una obra de teatro que no se había estrenado, las constantes reescrituras de los diálogos, la falta de presupuesto y un final totalmente improvisado, el resultado representa un ejercicio de proteanismo inaudito en el séptimo arte.

¿Dónde podemos ver ‘Casablanca’?

Desgraciadamente, en el momento de la elaboración del presente artículo, en ninguna plataforma se puede ver Casablanca bajo suscripción. En cambio, sí es posible verla vía alquiler o compra en Apple TV, Prime Video y Rakuten TV.